Très bonne première manche de Tanguy Nef à Gurgl

Tanguy Nef est chaud! Le slalomeur genevois est deuxième après la première manche, ce samedi matin à Gurgl, ex-aequo avec le Finlandais Eduard Hallberg. Auteur du meilleur temps sur le deuxième partiel, le skieur de Veyrier a su retrouver le ski qu'il produisait la saison dernière après sa décevante 21e place à Levi la semaine passée. Les deux hommes n'accusent que dix-sept centièmes de retard sur le cador norvégien Atle Lie McGrath et peuvent donc tous deux rêver à la victoire finale. Tout est très serré, y compris pour le podium.
Loïc Meillard est loin derrière
Les autres ténors de Swiss-Ski ont eu un peu plus de peine à apprivoiser la piste autrichienne. Le champion du monde Loïc Meillard, seulement 14e en Finlande, n'occupe que le 19e rang, heureusement à 1''08, ce qui signifie qu'une remontée est tout à fait envisageable. Juste devant le skieur d'Hérémence, on retrouve Daniel Yule (à 0''99), qui aurait pu prétendre à mieux sans deux grosses erreurs.
Marc Rochat, Luca Aerni (tous deux hors des 30) et Ramon Zenhäusern (éliminé) ne verront eux pas la deuxième manche, qui aura lieu dès 13h30.