Marco Odermatt lui aussi impuissant face à Giovanni Franzoni

C'est la pause, allez prendre un café et revenez vite suivre la suite et la fin de ce super-G de Wengen avec nous!
Comme pratiquement tous les autres coureurs, l'Autrichien est au contact sur le haut. Mais comme les autres, il perd beaucoup de temps dès le deuxième temps intermédiaire. Haaser se classe 5e à +0.68 et brise le trio helvétique von Allmen (3e) - Odermatt (4e) - Rogentin (6e).
Deuxième éliminé en raison d'une faute sur le haut. L'Italien s'est fait peur, mais plus de peur que de mal pour lui aussi.
Du bon ski pour le Français qui perd malgré tout trop de temps sur le bas pour espérer jouer le podium. Il se classe provisoirement 8e à +1.14.
Déjà presque le dernier espoir côté suisse, le Nidwaldien démarre fort sa course, mais perd rapidement plusieurs dizaines de centièmes sur Franzoni. «Odi» manquera une nouvelle fois le podium à Wengen (4e à +0.53), après sa 7e place en 2025...
2e à Livigno, le Fribourgeois est en grande forme! Mais Alexis Monney peine à le démontrer lors de ce super-G. Un peu «trop gentil», il se classe 9e à +2.30. Sans doute qu'il en a gardé sous le pied pour la descente!
Course à oublier pour l'Autrichien qui termine très loin du leader (+1.70). Cameron Alexander garde son titre de dernier du classement.
Le Grison va-t-il faire tomber Franzoni? Il réalise un très bon début de parcours et passe dans le tunnel sous le train. A ce qu'il paraît cela porte bonheur, mais Rogentin se classe 4e à +0.91. Dommage
Premier Suisse en lice! Lui aussi réalise une erreur fatale sur le haut, qui lui fait perdre beaucoup de vitesse. Mais le Bernois réussit une très belle fin de parcours et manque de peu de prendre la tête (3e à +0.37). Mon pronostic tombe déjà à l'eau...
L'Autrichien est lui aussi l'un des favoris ce vendredi. Il débute très fort sur le haut, mais souffre d'un Kernen-S trop lent (-4 km/h par rapport à Franzoni) et voit du rouge à l'arrivée (+1.28). C'était pas son jour, tant mieux pour les Helvètes qui devront en profiter!