Quels exploits nous réservent les skieurs Suisses?

On découvre maintenant le parcours de ce Super G. Un peu comme la descente d'hier, la partie la plus technique sera la deuxième moitié, avec notamment le fameux Bøygen, un demi-tour à gauche suivi d'un virage assez serré sur la droite. Deux autres endroits très importants seront le Jansrudhoppet, premier enchainement avec une forte pente, et le Tunnelhoppet, à savoir les trois dernières portes avant l'arche d'arrivée.