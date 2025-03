Camille Rast et Zrinka Ljutic se ratent

On rappelle le classement provisoire : Mikaela Shiffrin a déjà fait un grand pas vers la victoire, devant Lena Dürr (+0''43) et Sara Hector (0''48). Mélanie Meillard (5e, +0''57) peut encore largement se battre pour le podium et on se réjouit de voir si Camille Rast (15e, +1''60) est capable de mieux terminer que sa rivale Zrinka Ljutic (10e, +1''03).