Federica Brignone, qui a survolé la Coupe du monde en 2024/25, croit pouvoir faire son retour en compétition dès cet hiver. C'est ce qu'elle a confié vendredi à 140 jours du coup d'envoi des JO 2026.

Federica Brignone croit à un retour sur les pistes dès cet hiver. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

«Je retrouve une vie normale, je me sens de plus en plus comme une sportive de haut niveau», a expliqué Brignone dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la FIS. «Je suis encore en train de faire de la rééducation (réd: dans le centre médical de la Juventus), il y a encore du chemin à faire avant de reskier, mais chaque jour qui passe je m'en rapproche et je crois que c'est encore possible pour cet hiver», a-t-elle poursuivi.

«Je donne le meilleur de moi-même et travaille dur pour retrouver la compétition cet hiver, mais je pense que je saurais si c'est faisable seulement quand j'aurais rechaussé mes skis», a estimé la no 1 mondiale.

L'Italienne, qui a dominé l'hiver dernier en remportant le gros globe, dix victoires sur le circuit et un sacre mondial en géant, a toutefois déjà prévenu qu'elle ne sera pas «parfaite comme (elle l'était) les saisons précédentes»: «Avec mon corps, ce n'est physiologiquement pas possible, cela va être un sacré défi», a-t-elle insisté.

Une double fracture tibia-péroné

Brignone, 35 ans, a été victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche le 3 avril lors des Championnats d'Italie, sa dernière course de l'hiver.

Elle a subi une seconde opération fin juillet pour «accélérer» sa convalescence: «Cela a été le moment le plus dur des cinq derniers mois (...) Normalement début août, j'en ai fini avec la préparation physique, je suis prête à skier et là, j'étais encore en béquilles, c'était dur pour moi.»

Brignone a tout gagné dans sa carrière, sauf un titre olympique. Les JO 2026 débutent le 6 février, avec la descente dames le 8 février à Cortina, le Super-G le 12 et le géant le 15.