Lindsey Vonn, star du ski alpin, annonce une transition inattendue vers le rodéo après sa retraite sportive. Malgré de récents succès en compétition, la skieuse de 41 ans se prépare à troquer ses skis pour un lasso.

Gian Andrea Achermann

Lindsey Vonn a annoncé dans l’émission américaine Today la prochaine étape de sa carrière, déjà bien remplie. Après les Jeux olympiques, la légende du ski alpin compte se consacrer... au rodéo.

Que Lindsey Vonn soit sortie de sa retraite pour disputer les prochaines compétitions n’a rien d’un secret. Tout comme le fait qu’elle mettra un terme définitif à sa carrière après ce grand rendez-vous.

«Ma prochaine grande aventure»

«Je pense que le rodéo pourrait être ma prochaine grande aventure», a confié la reine du ski. Sur Instagram, l’Américaine se montre régulièrement en tenue de cow-girl, chapeau sur la tête ou lasso à la main.

«Quelqu’un m’a appris à lancer un lasso! J’ai fait du rodéo et j’ai décidé que je voulais apprendre une nouvelle compétence dans laquelle mes amis excellent», écrit Lindsey Vonn sous une vidéo. «J’ai commencé à faire du rodéo cet été», ajoute-t-elle, précisant qu’elle vit désormais sa «cowgirl era».

Mais la skieuse de 41 ans n’a pas complètement tourné la page de la neige. La saison dernière, elle a terminé à une brillante deuxième place lors du super-G de Sun Valley. «Je me sens vraiment bien. La deuxième place de l’année dernière et mon classement le montrent: je suis encore dans le coup», a déclaré l'Américaine. Le rodéo, lui, peut donc encore attendre un peu.