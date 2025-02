1/6 La championne du monde de slalom Camille Rast peut compter depuis des années sur le soutien d'un homme très spécial. Photo: Sven Thomann

Mathias Germann et Sven Thomann

Championne du monde de slalom! Le monde du ski doit s'habituer à appeler Camille Rast (25 ans) ainsi... et sans doute elle aussi un peu! La Valaisanne n'est pas seulement extrêmement forte sur la piste: elle n'oublie jamais de rendre hommage aux personnes qui l'ont particulièrement aidée sur le chemin du triomphe.

Denis Wicki en fait partie. Le Valaisan de 63 ans est la personne décisive sur le plan sportif dans l'ascension de la nouvelle star du ski suisse. «Denis est très, très important pour moi. Il me connaît depuis si longtemps, il m'a toujours soutenu. Nous sommes ensemble depuis si longtemps, et c'est génial que nous puissions maintenant fêter ce succès ensemble», a déclaré Camille Rast, reconnaissante.

Le nom de Denis Wicki ne parlera pas à tout le monde, loin de là, ni même à tous les fans de ski. Cela arrange l'homme qui est devenu entraîneur en Coupe d'Europe à 25 ans déjà. «Je n'aime pas être le centre de l'attention et j'annule pratiquement toutes les demandes d'interviews télévisées», explique-t-il.

«Ce n'est pas méchant», ajoute-t-il pour se défendre. En effet, le Valaisan de Vercorin est un homme extrêmement agréable et ouvert. Il dit très directement ce qu'il pense, tout en restant très correct.

Mélanie Meillard: «Un peu comme un papa»

Depuis douze ans, Denis Wicki est entraîneur technique chez Swiss-Ski. Il a notamment aidé Michelle Gisin à remporter ses deux victoires olympiques en combiné (2018 et 2022) et a mené cet hiver aussi bien Camille Rast que Mélanie Meillard au sommet - ce dont tout le monde ne les croyait pas capables, loin de là, en raison de leur historique respectif de blessures. «Denis est très réservé, mais c'est un super entraîneur et un homme très bien- et un peu le papa de notre groupe», dit Mélanie Meillard.

Denis Wicki n'est pas seulement reconnu comme une figure paternelle, il est en effet aussi père. Il a quatre enfants - deux fils et deux filles. Son plus jeune enfant, Antoine, a été victime d'un accident mortel en mai dernier alors qu'il n'avait que 26 ans. «Il suivait une formation de guide de montagne et était en train de gravir la face nord du Breithorn avec deux collègues. Puis il a chuté - nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé», témoigne Denis Wicki.

Peut-il rester encore deux ans chez Swiss-Ski?

Antoine Wicki est né la même année que Mélanie Meillard et a participé aux mêmes courses. «Et il connaissait aussi Camille», explique Denis Wicki. Une fois, il lui aurait dit: «Papa, tu dois amener les filles là où se trouvent les hommes suisses». Autrement dit: tout en haut de l'affiche. Denis Wicki y est parvenu, Camille Rast est championne du monde. «C'est tout simplement cool, je suis très fier d'elle», dit-il.

Malgré ses succès, Denis Wicki n'en a pas encore assez. Il aimerait rester chez Swiss-Ski jusqu'à 65 ans, parce qu'il se sent en forme et qu'il est très apprécié. Ses athlètes ne seraient pas du tout contre, au contraire. Camille Rast: «Denis est un perfectionniste, il cherche toujours des détails sur lesquels nous pourrions travailler. Je trouve très impressionnant la flamme qu'il a toujours pour ce sport, même après tant d'années».

Gageons que Swiss-Ski cherchera bientôt à s'entretenir avec ce coach à succès. Dans un premier temps, il se consacre entièrement au slalom de Sestrières (Italie) ce dimanche. Il restera bien assez de temps après l'hiver pour discuter tranquillement de la suite.