Mikaela Shiffrin domine les débats à Levi

Quelle première manche de Mikaela Shiffrin à Levi! L'Américaine a découpé la piste finlandaise et est largement en tête, avec 1"08 d'avance sur sa dauphine. Les Suissesses, comme toutes les autres skieuses, sont loin.

Mikaela Shiffrin est loin devant après la première manche. Photo: Getty Images

Blick Sport

Par où est passée Mikaela Shiffrin lors de la première manche du slalom de Levi? L'Américaine, partie avec le dossard No 3, a mis tout le monde d'accord en Finlande. Après le tracé initial, elle pointe en tête… et largement. La concurrente la plus proche d'elle: Lara Colturi, à 1"08. Un monde.

Si l'Albanaise est bien partie pour décrocher un podium, la troisième place reste un peu plus ouverte, elle qui est occupée au terme de la première manche par Lena Dürr (+1"49). L'Allemande devrait batailler avec Zrinka Ljutic, puisque la Croate et vainqueure du petit globe l'an dernier n'est pas loin (+1"58). En embuscade (7e) et à 43 centièmes de la boîte, Wendy Holdener peut toujours rêver d'un 53 podiums en Coupe du monde.

Sauf miracle, les autres Suissesses devraient se contenter des places d'honneur. Tant Mélanie Meillard que Camille Rast sont à plus de deux secondes de Mikaela Shiffrin. Affaiblie par une blessure au dos qui peine à se soigner, la championne du monde vétrozaine ne s'est pas encore rassurée. Dernière Suissesse à être partie dans les 30, Eliane Christen n'a jamais trouvé le rythme, finissant à 4"25 de la leader.

Pour la deuxième manche, qui débute à 13h en direct sur Blick, Mikaela Shiffrin n'aura qu'à confirmer sa bonne forme du matin. Mais attention, puisque le slalom est parfois une discipline traître.