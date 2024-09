L'ex-coach de Gut-Behrami a-t-il rendu Odermatt plus fort encore?

Marcel W. Perren

Photo: Sven Thomann

C’est précisément à la fin de l’hiver dernier, alors que Marco Odermatt enchaînait les triomphes (37 victoires en Coupe du monde) et s’approchait du record de slalom géant d’Ingemar Stenmark, qu’il a appris une mauvaise nouvelle. Une annonce qui a profondément marqué le skieur de 26 ans. Kurt Kothbauer, l’entraîneur physique de cette star du ski suisse, a annoncé sa démission.

L’ancien lanceur de javelot et de disque originaire d'Autriche avait passé sept ans aux côtés de l’entraîneur de ski Helmut Krug et du technicien Chris Lödler, devenant ainsi un pilier du développement sportif d’Odermatt.

C’est Kothbauer qui a façonné Odermatt, transformant celui qu’on appelait «Odi», autrefois frêle et fragile, en un véritable athlète modèle. Mais après sa troisième victoire au classement général de la Coupe du monde, Kothbauer, à 56 ans, a estimé qu’il avait fait tout ce qu’il pouvait: « Selon moi, j’ai tiré le meilleur de Marco. Je ne vois pas comment je pourrais encore l’améliorer. »

Marco Odermatt (à g.) travaille intensivement avec Alejo Hervas pendant la préparation de la saison. Photo: Sven Thomann 1/6

Avec Braathen et Hirscher

Désormais, Kothbauer a rejoint Lucas Braathen (24 ans, ancien Norvégien, désormais Brésilien) et Marcel Hirscher (35 ans, ex-Autrichien devenu Néerlandais), tandis qu’Odermatt et ses coéquipiers Gino Caviezel (32 ans) et Justin Murisier (32 ans) sont entraînés depuis mai dernier par l’Espagnol Alejo Hervas.

Le nouvel entraîneur en chef ne cache pas son enthousiasme. Alejo Hervas, ancien préparateur physique de Lara Gut (33 ans), a accompli ce qui semblait impossible: rendre Odermatt encore plus performant. Lors des derniers tests de force et d’endurance, Marco a amélioré ses records de l’été 2023 de près de 3%.

«Ces dernières années, Kurt Kothbauer a posé des bases fantastiques en termes de force et de condition physique pour Marco. Maintenant, Alejo va encore plus loin avec de nouvelles méthodes», s’enthousiasme Helmut Krug. L’entraîneur en chef du slalom géant énumère d’autres raisons d’espérer un hiver exceptionnel: « Nous avons trouvé des conditions idéales sur le glacier de Saas Fee durant la deuxième semaine d’août, et avons eu une météo parfaite en Amérique du Sud. Contrairement aux années précédentes, nous n’avons pas perdu un seul jour d’entraînement en Argentine et au Chili.»

Odermatt n’est pas le seul à avoir progressé. Pendant les entraînements, l'Obwaldien n’a pas toujours été le plus rapide. «Gino Caviezel réalise d’excellents temps depuis son passage de Dynastar à Atomic, poursuit Helmut Krug. Thomas Tumler s’est aussi montré en grande forme ces dernières semaines.

Suisses en feu à Sölden?

Ce dernier, vétéran de l’équipe à 34 ans, a pris la meilleure décision de sa carrière en décembre dernier, lorsqu’il a choisi, pour la première fois, le même modèle de skis que Marco Odermatt avant le deuxième slalom géant à Alta Badia. Depuis, le skieur de Samnaun a terminé dans le top 10 de cinq géants de Coupe du monde. Lors du dernier géant de Saalbach, «TT» est même monté sur le podium avec une troisième place.

Un autre géant est prêt à faire des étincelles. Dans quatre semaines à Sölden pour l'ouverture de la Coupe du monde, Loïc Meillard sera en forme. Il n'est pas utopique d'espérer revivre un scénario qui ne s’est produit qu’une seule fois en 57 ans de Coupe du monde: un triplé suisse dans un slalom géant, comme en 1983 à Adelboden (Pirmin Zurbriggen devant Max Julen et Jaques Lüthi).