Mathias Germann et Sven Thomann

Lara Gut-Behrami est toujours une valeur sûre. Corinne Suter effectue un bon retour cet hiver. Et Malorie Blanc est aussi rafraîchissante sur les skis qu'en dehors de la piste. Pourtant, il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans l'équipe féminine suisse de vitesse. Avant les trois courses prévues à La Thuile (Italie), cinq Suissesses se battent avec des problèmes très différents.

Joana Hählen: ligaments croisés abîmés, manque de confiance

Son ligament croisé antérieur du genou gauche est déchiré depuis sept ans, celui du genou droit depuis un an. Trop pour Joana Hählen? Il semblerait que oui. La Bernoise se bat contre les douleurs et le manque de confiance et n'a marqué qu'un seul point en descente cet hiver. Toujours est-il qu'en super-G, elle en a obtenu 30. Pour se qualifier pour la finale de la Coupe du monde à Sun Valley (Etats-Unis), Joana Hählen doit encore dépasser quatre skieuses. La raison: seules les 25 premières de chaque discipline peuvent prendre le départ, auxquelles s'ajoutent les athlètes ayant obtenu plus de 500 points en Coupe du monde et les championnes du monde juniors.

Joana Hählen a de nouveau décidé de ne pas se faire opérer d'un ligament croisé déchiré. Mais cette fois-ci, elle doit faire face à des problèmes. Photo: BENJAMIN SOLAND

Mais Joana Hählen joue encore plus gros à La Thuile, peut-être même sa carrière. En effet, elle risque de se voir retirer son statut de cadre lors des sélections de Swiss-Ski au printemps. Si cela devait être le cas, elle devrait alors mettre la main à la poche pour s'entraîner en été et en automne. Entraîneurs, physio, voiture, hôtels, voyages, personnel de service - elle devrait faire face à des frais considérables.

Michelle Gisin: une chute et deux questions en suspens

26e, 25e, 42e, 27e, 25e, 43e - telles sont les places occupées par Michelle Gisin lors des six dernières courses. Pour celle qui a fait partie de l'élite mondiale pendant des années, ces résultats ressemblent à un cauchemar. La skieuse d'Engelberg se trouve dans une vraie crise sportive. Même le fait d'avoir renoncé au slalom (définitivement) et au géant (temporairement) n'a pas apporté le succès escompté.

Michelle Gisin a partiellement perdu le goût du ski de compétition. Pourtant, elle a gardé le cap - est-ce que cela va payer à La Thuile? Photo: Sven Thomann

Toujours est-il que tant en descente (22e) qu'en super-G (25e), Michelle Gisin est actuellement qualifiée pour la finale de la Coupe du monde à Sun Valley. La question est de savoir si la double championne olympique de combiné retrouvera le plaisir du sport qui l'a toujours caractérisée. Si ce n'est pas le cas, une retraite est même possible. Autre option: quitter Salomon (elle a encore un contrat jusqu'en 2026) et tenter de trouver un nouvel élan en retournant chez Rossignol.

Priska Ming-Nufer: Crans-Montana, c'est loin

La victoire de l'Obwaldienne lors de la descente de Crans-Montana remonte à trois ans, mais elle semble tellement plus lointaine... L'hiver dernier, Priska Ming-Nufer s'est tout de même classée trois fois dans le top 10, mais elle a souffert d'un coup du lapin à Cortina, ce qui lui a posé problème. Cette saison, elle ne réussit presque plus rien, elle est 28e au classement de la descente et 45e au classement du super-G.

Priska Ming-Nufer a récemment montré une tendance à la hausse en se classant 15e à Kvitfjell. Mais son hiver n'est pas non plus comme elle l'avait imaginé. Photo: Sven Thomann

«Je veux profiter des dernières années de ma carrière et prendre du plaisir sur les pistes», déclarait Priska Ming-Nufer cet été. La skieuse de Kästle veut certainement continuer à skier jusqu'en 2026. Dernièrement, sa 15e place lors de la deuxième descente de Kvitfjell lui a donné de l'espoir.

Jasmine Flury: une championne du monde sans course

L'heure de gloire de la Grisonne a sonné lors des championnats du monde 2023 - elle a remporté l'or en descente. Quelques semaines plus tard, elle a touché le fond: une IRM a révélé qu'une partie du cartilage du genou droit s'était brisée. Une blessure douloureuse et rare. «Lorsque le médecin m'a dit qu'une rupture des ligaments croisés aurait été plus simple, j'ai tout de suite compris la gravité de ma situation», explique-t-elle.

La championne du monde de descente Jasmine Flury a même dû faire l'impasse sur toute la saison. Mais elle va mieux de jour en jour et compte bien reprendre la compétition l'hiver prochain. Photo: Sven Thomann

Elle s'est battue comme une lionne pour faire son retour, mais a dû faire preuve de patience. Les championnats du monde de Saalbach sont arrivés trop tôt pour elle et il est désormais clair qu'elle ne reviendra pas cet hiver. Néanmoins, Jasmine Flury va mieux de jour en jour et s'est récemment entraînée en géant à Lenzerheide, ce qui est un signe encourageant.

Delia Durrer : maintenant aussi des douleurs dorsales

Contrairement à Joana Hählen, Michelle Gisin, Priska Ming-Nufer et Jasmine Flury, Delia Durrer a encore de nombreuses années devant elle en Coupe du monde. Pourtant, son hiver s'est révélé décevant jusqu'à présent - la talentueuse skieuse d'Oberdorf ne parvient pas à atteindre sa vitesse de croisière. Elle a marqué des points dans six courses sur douze, mais elle n'a jamais fait mieux que 19e (Cortina). Le week-end dernier, elle a pris le départ de la Coupe d'Europe à Kitzbühel (Autriche), mais a dû renoncer au deuxième super-G en raison de douleurs dorsales, ce qui est inquiétant.

Les résultats manquent et dernièrement, son dos a également posé problème: Delia Durrer reste néanmoins l'un des grands espoirs de la vitesse pour l'avenir. Photo: Sven Thomann

Les initiés trouvent que Delia Durrer stagne dans le domaine technique. Pour se qualifier pour la finale de la Coupe du monde, elle aurait besoin d'un exploit à La Thuile - mais elle ne peut pas prendre le départ à cause de son dos. Malgré tout, elle compte avec Malorie Blanc parmi les grands espoirs du futur dans le domaine de la vitesse.