Lindsey Vonn met fin aux rumeurs sur sa vie amoureuse

La reine du ski Lindsey Vonn met fin aux rumeurs concernant sa relation avec Diego Osorio, confirmant leur séparation depuis un certain temps. Ses amies semblent prêtes à jouer les entremetteuses pour de nouvelles rencontres.

Blick Sport

Lindsey Vonn (40 ans) a mis fin aux spéculations concernant sa situation sentimentale. Sur Instagram, la star du ski a annoncé qu’elle était actuellement célibataire.

«Quand tu es célibataire mais que tu as les meilleures entremetteuses», écrit-elle en légende de photos prises avec ses amies — une publication qui a rapidement fait réagir. «Pourquoi es-tu célibataire? Et Diego, alors?», demande un internaute, en référence à Diego Osorio, homme d’affaires et acteur. L’Américaine répond qu’elle est séparée de lui depuis longtemps. Pourtant, le couple semblait encore uni l’été dernier.

Son message sur les réseaux sociaux laisse entendre qu’elle est peut-être en quête d’un nouveau partenaire. Le terme «entremetteuses» («wingwomen» en anglais) désignant en effet des amies qui aident à faire des rencontres.