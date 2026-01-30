Lindsey Vonn est l'une des trois skieuses à avoir violemment chuté à Crans-Montana ce vendredi. Son rêve olympique s'est-il envolé?Son entraîneur Aksel Lund Svindal fait une première mise au point.

Ramona Bieri et Mathias Germann

Trois des six skieuses ayant pris le départ chutent dans la descente de Crans-Montana avant que la course ne soit interrompue. Parmi les abandons figure celui de Lindsey Vonn. L'Américaine de 41 ans, glisse, atterrit dans les filets de sécurité et reste couchée un bon moment. Les fans retiennent leur souffle.

Lindsey Vonn peut toutefois se relever peu après et se diriger elle-même vers l'arrivée, en skiant. Elle le fait toutefois avec prudence, lentement et visiblement avec beaucoup de peine. Et surtout, elle ne cesse de se toucher le genou gauche, le visage déformé par la douleur. A l'arrivée, l'Américaine est accueillie par des applaudissements frénétiques de ses fans. Elle salue brièvement la foule et disparaît ensuite. Ses coéquipières la réconfortent en l'embrassant et en laissant couler quelques larmes.

Plus tard, elle est évacuée de l'aire d'arrivée par hélicoptère.

Neuf jours avant la descente olympique

Ce n'est pas ainsi que la gagnante de deux descentes cet hiver (Saint-Moritz et Zauchensee) avait imaginé la répétition générale des Jeux Olympiques. Sa chute a-t-elle même brisé son rêve de participer aux JO et d'y remporter une nouvelle médaille? Dans neuf jours, le 8 février (11h30), elle tentera de décrocher un métal précieux dans la discipline reine.

0:44 A une semaine des JO: Lindsey Vonn chute dans la descente et reste longtemps accrochée au filet

Son entraîneur Aksel Lund Svindal a donné les premières informations. «Elle ressent des douleurs», explique le Norvégien à Blick. On n'en sait pas plus pour l'instant. Des examens doivent maintenant montrer si quelque chose est cassé. «Nous croisons les doigts», prie le Norvégien, qui rejoint ensuite rapidement sa skieuse blessée. L'espoir demeure que les rêves olympiques de Lindsey Vonn ne se soient pas envolés dans la neige de Crans-Montana.



