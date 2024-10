Le quadruple champion olympique Simon Ammann est sous pression. Après des performances médiocres début août, il risque de manquer le début de la Coupe du monde à cause la concurrence qui pousse derrière lui.

Nicola Abt

Début août, Simon Ammann (43 ans) a reçu une grande leçon d'humilité de la part de ses entraîneurs! Le quadruple champion olympique a dû prendre le départ de la Coupe Fis de troisième catégorie. La raison: ses sauts d'entraînement étaient trop mauvais. Une nouvelle déception a suivi en compétition puisque le Thurgovien s'est classé en dehors du top 20. Les critiques ont été confortées dans leur opinion qu'il aurait dû se retirer depuis longtemps.

Deux mois se sont écoulés depuis lors. Simon Ammann s'est amélioré et s'est classé quatrième aux championnats suisses: «Je suis satisfait de l'évolution de mes performances», déclare celui qui est également étudiant à l'Université de Saint-Gall. Il a d'ailleurs manqué un premier bloc d'entraînement au printemps en raison des examens universitaires.

Le changement de marque de skis – de Fischer à Slatnar – est venu compliquer les choses. L'adaptation demande du temps. Or, c'est justement ce temps qui manque à Simon Ammann, car plusieurs talents poussent désormais derrière lui. L'un d'entre eux s'appelle Felix Trunz (18 ans). Alors que Simon Ammann entame sa 28e saison de Coupe du monde, Felix Trunz en est à trois participations.

Le gène du saut à ski est dans la famille

Ces dernières semaines, l'apprenti employé de commerce a montré l'étendue de son potentiel. Lors du Grand Prix d'été à Rasnov, en Roumanie, Felix Trunz s'est hissé parmi l'élite mondiale en se classant 5e. Le jeune homme de 1,89 m a également su convaincre. «Avec sa taille, il possède de superbes atouts pour le saut à ski», explique l'entraîneur suisse Martin Künzle.

Celui-ci attribue également les bonnes performances au fait que Felix Trunz est désormais adulte. «Son corps s'est stabilisé, sa coordination est meilleure». De plus, il a continué à travailler sa technique. Felix Trunz lui-même choisit une autre explication. «Je peux enfin transposer mes bons sauts d'entraînement en compétition».

Auparavant, sa tête l'en aurait empêché. «Je me faisais trop de soucis en amont. Cela me coûtait de l'énergie qui me manquait en compétition». Felix Trunz a hérité du gène du saut à ski de son père Martin Trunz. Celui-ci a lui-même été actif en Coupe du monde. Désormais, Felix veut, comme son père, sauter régulièrement parmi les meilleurs du monde.

Le champion olympique sent la concurrence arriver

Felix Trunz devrait obtenir l'une des quatre places suisses pour le premier saut de la Coupe du monde fin novembre. Deux billets ont déjà été attribués. Le leader de l'équipe, Gregor Deschwanden (33 ans), est monté sur le podium de la Coupe du monde la saison dernière. Cet été, il a cimenté son statut de numéro 1, même si le Nord-vaudois Kilian Peier (29 ans) l'a dépassé lors des championnats suisses. Kilian Peier est également une tête de série. Et Simon Ammann?

Le champion du monde se bat pour la quatrième et dernière place de départ. «Je sens la concurrence des jeunes. D'une part, il est désormais plus difficile de s'imposer, mais d'autre part, nous avons un bon esprit dans tout le groupe, ce qui est motivant», explique Simon Ammann. Le Toggenbourgeois a été sélectionné dernièrement pour les Grands Prix d'été, ce qui prouve qu'il a actuellement le vent en poupe. Martin Künzle est également de cet avis: «Actuellement, Simon fait partie des quatre meilleurs».

Simon Ammann a résolu un problème

Derrière lui se cache par exemple Juri Kesseli (19 ans), qui a remporté la médaille de bronze devant Simon Ammann lors des championnats suisses. Dernièrement, il a terminé deux fois en dehors du top 10 lors de la Coupe Fis à Einsiedeln. Alors que Juri Kesseli est en difficulté, Simon Ammann gagne en confiance. Il a résolu les problèmes liés à sa position d'élan.

Actuellement, il s'occupe de son vol. Le changement de ski l'y aide.«Le feedback du ski dans la première phase de vol est déjà nettement meilleur. Mais j'ai fait des erreurs dans un passé récent. Les éliminer et pouvoir voler librement et instinctivement prendra encore un peu de temps».

Le changement est possible à tout moment

L'avenir nous dira combien de temps Simon Ammann pourra encore tenir les jeunes en échec. La dernière fois qu'il a terminé dans le top 10 en Coupe du monde, c'était en janvier 2021. Il est clair que son âge avancé ne l'aide pas. «Si un jeune athlète saute aussi bien que Simon, le choix se fera plutôt en faveur de la relève», explique Martin Künzle.

La sélection pour les premiers sauts de la Coupe du monde devrait être annoncée dans les prochaines semaines. En cours de saison, des changements sont possibles à tout moment. «Si quelqu'un n'est pas performant, il est remplacé». Cela vaut aussi pour Simon Ammann.

Bien que les jeunes représentent une concurrence pour lui, il se tient à leurs côtés pour leur donner des conseils. «Grâce à son expérience, Simon voit des choses que je ne remarque même pas», explique Felix Trunz. Enfant, il regardait les sauts du quadruple champion olympique à la télévision. Il considère Simon Ammann comme son «idole». Il en va de même pour de nombreux autres jeunes sauteurs à ski de l'équipe. Ils veulent maintenant sortir de l'ombre de leur idole.