Camille Rast fait sensation! La Valaisanne de 26 ans a obtenu 440 points lors des cinq dernières courses et a même récemment battu la reine du slalom Mikaela Shiffrin. Peut-elle remporter le classement général de la Coupe du monde? Les experts ne sont pas d'accord.

Camille Rast a-t-elle même des chances de remporter le grand globe de cristal?

Deuxième, deuxième, deuxième, première, première. Camille Rast est la skieuse du moment!

440 points en cinq courses: le total est colossal. Ces dernières semaines, la Valaisanne de 26 ans est même parvenue à faire plier la reine du slalom, Mikaela Shiffrin. L’Américaine l'a d'ailleurs complimentée: «Je n’ai fait que regarder, enthousiaste et pleine d’admiration.» Dès lors, la question s’impose: Camille Rast peut-elle aller jusqu’au gros globe?

Avant le début de la saison, la simple évocation de ce scénario aurait fait sourire. Aujourd’hui, elle est parfaitement légitime. Camille Rast ne compte plus que 120 points de retard sur Mikaela Shiffrin, alors qu’il reste 16 courses au programme. De quoi solliciter l’avis des experts télévisés.

Marco Büchel voit Mikaela Shiffrin rester devant

Marc Berthod temporise. «Question difficile», glisse l’ancien vainqueur d’Adelboden. «Mikaela Shiffrin sera encore plus motivée par la rivalité.» En l’absence de Federica Brignone et de Lara Gut-Behrami, l’Américaine reste la favorite. «Mais ça va être très serré.»

Ce sont surtout les engagements de Mikaela Shiffrin dans les disciplines de vitesse qui pourraient faire la différence. «En slalom, elles se neutralisent presque», analyse Marco «Büxi» Büchel. Le calcul est vite fait: «En slalom, l’équilibre reste total. En géant, Camille peut combler ses 120 points de retard. Mais sur les six super-G, je vois Mikaela Shiffrin capable d’en marquer environ 200.» Sa conclusion est sans appel: «Le cœur lourd: non, ce ne sera pas suffisant pour Camille.

Nicole Hosp partage ce point de vue. La lauréate du classement général 2007 estime que «Camille Rast peut clairement défier Mikaela Shiffrin, ce sera très serré. Mais si la lutte pour le gros globe s’intensifie, Mikaela Shiffrin a toujours la possibilité de disputer des courses de vitesse.»

Didier Plaschy croit au coup d'éclat

Personne ne mise donc sur Camille Rast? Pas tout à fait. Le ValaisanDidier Plaschy y croit: «Il est tout à fait possible que Camille tienne le gros globe entre ses mains à la fin de la saison.» Il doute en effet que Mikaela Shiffrin s’aligne sur tous les super-G. «Son objectif, c’est l’or olympique en slalom. Et comme Camille lui met une vraie pression, elle doit aussi investir beaucoup de temps à l’entraînement. Je ne sais pas si elle pourra tout concilier.»

Didier Plaschy ne voit pas d’autres rivales sérieuses. Emma Aicher manque de régularité, Alice Robinson est déjà sortie à deux reprises, et le Valaisan attend davantage de Sofia Goggia.

Deux disciplines seulement : un handicap majeur

Reste une inconnue: Camille Rast peut-elle élargir son programme au super-G? Peu probable à court terme. En 2024, elle n’a pris le départ que de quatre petites courses à Zinal, tout près de chez elle. «En revanche, dès la saison prochaine, je peux très bien l’imaginer s’aligner ponctuellement en super-G, à la manière d’un Loïc Meillard.»

L’histoire rappelle à quel point le défi est immense : depuis la création de la Coupe du monde, une seule skieuse a remporté le classement général en se limitant à deux disciplines — Lise-Marie Morerod en 1977.

Aujourd’hui âgée de 69 ans, la Vaudoise salue la nouvelle étoile suisse: «Je suis fière de Camille. C’est une nouvelle championne. Puisse-t-elle continuer sur cette voie.»