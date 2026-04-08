Quel hiver sur les pistes pour la Suisse! Cinquante podiums en Coupe du monde, onze médailles aux Jeux olympiques et la victoire au classement général des nations. De plus, Marco Odermatt est désormais quintuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde. Pour finir cette saison en beauté, place aux championnats suisses, du 9 au 13 avril à Saint-Moritz.
|Date
|Événement
|Heure de départ provisoire
|Mardi 7 avril
|Entraînement de la descente
|9h (hommes) / 11h (femmes)
|Mercredi 8 avril
|Entraînement de la descente
|8h15 (H) / 10h15 (F)
|Jeudi 9 avril
|Descente
|7h45 (M) / 10h (F)
|Samedi 11 avril
|Super-G
|8h30 (M) / 10h40 (F)
|Dimanche 12 avril
|Géant hommes
|8h (1re manche) / 11h20 (2e manche)
|Dimanche 12 avril
|Slalom femmes
|10h (1ère manche) / 13h (2e manche)
|Lundi 13 avril
|Géant femmes
|8h (1re manche) / 10h55 (2e manche)
|Lundi 13 avril
|Slalom hommes
|9h25 (1re manche) / 12h10 (2e manche)
Quatre derniers jours de course
Après cet hiver long et riche en émotions, les choses sérieuses débuteront jeudi à Saint-Moritz. Les premières épreuves sont précédées, mardi et mercredi, des entraînements de descente, avant l’attribution des premières médailles dès jeudi.
Le programme marquera ensuite une pause d’une journée. Vendredi, les championnats du Liechtenstein se dérouleront également sur la même piste. Les compétitions reprendront ensuite samedi, dimanche et lundi.
Le point final de cet hiver de ski 2026 sera donné lundi avec le slalom masculin.