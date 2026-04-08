DE
FR

Les dernières médailles de l'hiver
Le programme complet des championnats de Suisse à Saint-Moritz

La saison de Coupe du monde 2026 est terminée! Mais avant de refermer définitivement l’hiver, les Championnats suisses de Saint-Moritz offrent un dernier rendez-vous pour aller chercher des titres. Des médailles seront en jeu dans toutes les disciplines.
Publié: il y a 45 minutes
1/4
Stefan Rogentin a terminé la saison de Coupe du monde à la 15e place et sera au départ des Championnats suisses.
Photo: AP

Quel hiver sur les pistes pour la Suisse! Cinquante podiums en Coupe du monde, onze médailles aux Jeux olympiques et la victoire au classement général des nations. De plus, Marco Odermatt est désormais quintuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde. Pour finir cette saison en beauté, place aux championnats suisses, du 9 au 13 avril à Saint-Moritz.

DateÉvénementHeure de départ provisoire
Mardi 7 avrilEntraînement de la descente9h (hommes) / 11h (femmes)
Mercredi 8 avrilEntraînement de la descente8h15 (H) / 10h15 (F)
Jeudi 9 avrilDescente7h45 (M) / 10h (F)
Samedi 11 avrilSuper-G8h30 (M) / 10h40 (F)
Dimanche 12 avrilGéant hommes8h (1re manche) / 11h20 (2e manche)
Dimanche 12 avrilSlalom femmes10h (1ère manche) / 13h (2e manche)
Lundi 13 avrilGéant femmes8h (1re manche) / 10h55 (2e manche)
Lundi 13 avrilSlalom hommes9h25 (1re manche) / 12h10 (2e manche)

Quatre derniers jours de course

Après cet hiver long et riche en émotions, les choses sérieuses débuteront jeudi à Saint-Moritz. Les premières épreuves sont précédées, mardi et mercredi, des entraînements de descente, avant l’attribution des premières médailles dès jeudi.

Le programme marquera ensuite une pause d’une journée. Vendredi, les championnats du Liechtenstein se dérouleront également sur la même piste. Les compétitions reprendront ensuite samedi, dimanche et lundi.

Le point final de cet hiver de ski 2026 sera donné lundi avec le slalom masculin.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus