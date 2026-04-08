La saison de Coupe du monde 2026 est terminée! Mais avant de refermer définitivement l’hiver, les Championnats suisses de Saint-Moritz offrent un dernier rendez-vous pour aller chercher des titres. Des médailles seront en jeu dans toutes les disciplines.

Le programme complet des championnats de Suisse à Saint-Moritz

Le programme complet des championnats de Suisse à Saint-Moritz

Quel hiver sur les pistes pour la Suisse! Cinquante podiums en Coupe du monde, onze médailles aux Jeux olympiques et la victoire au classement général des nations. De plus, Marco Odermatt est désormais quintuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde. Pour finir cette saison en beauté, place aux championnats suisses, du 9 au 13 avril à Saint-Moritz.

Date Événement Heure de départ provisoire Mardi 7 avril Entraînement de la descente 9h (hommes) / 11h (femmes) Mercredi 8 avril Entraînement de la descente 8h15 (H) / 10h15 (F) Jeudi 9 avril Descente 7h45 (M) / 10h (F) Samedi 11 avril Super-G 8h30 (M) / 10h40 (F) Dimanche 12 avril Géant hommes 8h (1re manche) / 11h20 (2e manche) Dimanche 12 avril Slalom femmes 10h (1ère manche) / 13h (2e manche) Lundi 13 avril Géant femmes 8h (1re manche) / 10h55 (2e manche) Lundi 13 avril Slalom hommes 9h25 (1re manche) / 12h10 (2e manche)

Quatre derniers jours de course

Après cet hiver long et riche en émotions, les choses sérieuses débuteront jeudi à Saint-Moritz. Les premières épreuves sont précédées, mardi et mercredi, des entraînements de descente, avant l’attribution des premières médailles dès jeudi.

Le programme marquera ensuite une pause d’une journée. Vendredi, les championnats du Liechtenstein se dérouleront également sur la même piste. Les compétitions reprendront ensuite samedi, dimanche et lundi.

Le point final de cet hiver de ski 2026 sera donné lundi avec le slalom masculin.