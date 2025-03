La saison de ski est terminée et la Coupe de monde va se mettre en veille quelques mois. Qui a gagné le plus d'argent grâce à ses performances sur les pistes? Blick fait les comptes.

Voici les skieuses et les skieurs qui ont gagné le plus d'argent cet hiver

1/14 Une fois de plus, Marco Odermatt éclipse tout le monde. Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri

Huit victoires et neuf autres places sur le podium, sans oublier le grand globe de cristal et les trois petits, ainsi que l'or aux super-G des Championnats du monde. Marco Odermatt a une fois de plus réalisé une saison exceptionnelle.

Cela se reflète également sur son compte en banque. Pour la quatrième fois consécutive, il est le roi du «prize money». Il n'arrive certes pas à égaler son record de la saison 2022/23 avec 941'200 francs, mais les 725'640 francs récoltés cette année grâce à ses performances seront sûrement appréciés.

Marco Odermatt n'est pas le seul à encaisser les chèques. Comme lors des descentes de Crans-Montana (VS) et de Kvitfjell, ainsi que lors du slalom géant de Hafjell et du combiné par équipe des Championnats du monde, les Suisses ont fêté un triplé au classement de descente.

Loïc Meillard a de son côté réalisé la saison de sa vie, fêtant trois victoires et montant cinq autres fois sur le podium, en plus d'être couronné champion du monde de slalom. Pour lui, le compte en banque n'a jamais été aussi rempli. Il en va de même pour Franjo von Allmen. Grâce à trois victoires en Coupe du monde et deux médailles d'or aux Championnats du monde, il a reçu près de 10 fois plus d'argent que l'hiver dernier. Le Fribourgeois Alexis Monney se classe lui aussi dans le top 10 des coureurs les mieux lotis financièrement.

Brignone proche d'Odermatt

Chez les femmes, Federica Brignone est la reine du prize money. Les seize podiums (dix victoires) et deux médailles aux Championnats du monde (or en géant et argent en super-G) de la gagnante du classement général de la Coupe du monde lui rapportent 679'100 francs. Ce n'est «que» 50'000 francs de moins que Marco Odermatt.

A titre de comparaison, l'hiver dernier, plus de 230'000 francs séparaient les meilleures primes du Nidwaldien et de Lara Gut-Behrami. Cette saison, la Tessinoise a encaissé 374'190 francs. C'est environ 200'000 francs de moins que la saison dernière, en raison également de l'absence de sponsor principal.

Camille Rast a bien augmenté ses primes!

Camille Rast a quant à elle été sacrée championne du monde de slalom. Parmi les Suissesses, elle est la deuxième à gagner le plus d'argent, soit une multiplication par cinq par rapport à la dernière saison. Elle est suivie par Wendy Holdener, qui se classe aussi dans les 10 skieuses les mieux payées. L'absence de résultats fait que Michelle Gisin a encaissé beaucoup moins de primes, avec un recul d'un quart par rapport à la saison précédente.

Les Suisses qui ont engendré le moins de prize money sont Aline Danioth et Livio Simonet avec respectivement 825 francs (Danioth) et 850 francs (Simonet).

L'équipe autrichienne ne peut pas rivaliser avec le duo suisse

Une comparaison avec nos voisins autrichiens montre à quel point Marco Odermatt et Loïc Meillard ont été les seuls à avoir du succès cet hiver. Les Autrichiens totalisent 905'923 francs de prize money et ne peuvent pas rivaliser avec les quelque 1,3 million de francs du duo suisse.

Comme tous les autres skieurs, ils ne vivent bien sûr pas uniquement de cet argent. Ils en gagnent également grâce à des contrats de sponsoring et d'équipement. Les fédérations leur versent aussi des primes de succès pour les podiums et les globes de cristal. En d'autres termes, Marco Odermatt, Loïc Meillard et consorts ne sont pas les seuls à avoir gagné un bon paquet d'argent. Les Autrichiens n'ont pas à s'inquiéter.

