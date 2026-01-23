Ces descendeurs ont croisé la mort sur la Streif

Aucune autre descente de la Coupe du monde n'a connu autant de chutes graves que la Streif. Que sont devenues les principales victimes de Kitzbühel?

Marcel W. Perren

Brian Stemmle (CAN)

Helmut Girardelli, entraîneur et père de Marc (quintuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde) avait vu venir le malheur en janvier 1989. «A la sortie du Steilhang, il y a un trou à côté du filet qui doit être comblé d'urgence. Sinon, un coureur va se fait très mal.»

Le directeur de course de l'époque, Toni Sailer, avait rejeté la demande du paternel en lui disant «La ferme Helmut». Le manque de discernement du triple champion olympique en 1956 a failli coûter la vie à Brian Stemmle.

Après avoir enfilé un ski dans le filet de sécurité, le Canadien a été victime d'une fracture du bassin et d'une déchirure intestinale. Il est resté trois mois à l'hôpital et a ensuite dû se soumettre à une rééducation de 18 mois. Brian Stemmle a poursuivi le comité d'organisation en dommages et intérêts – avec succès. Désormais, l'ancien skieur de 56 ans travaille comme consultant pour la télévision canadienne.

0:40 Grave accident sur la Streif: La chute qui a failli coûter la vie à Brian Stemmle en 1989

Andreas Schifferer (AUT)

Ce fils d'enseignant salzbourgeois a sorti une phrase très particulière pour parler de la descente du Hahnenkamm: «Si tu es ici au départ, la Streif t'aboie dessus comme un méchant chien. Et si tu n'aboies pas en retour, elle te mord.» Andreas Schifferer parle d'expérience. En 1996, la Streif l'a violemment mordu. Après une mauvaise sortie de piste lors du saut d'arrivée, le descendeur a fini dans le coma pendant trois jours, victime d'un traumatisme crânien.

L'Autrichien est ensuite revenu de manière spectaculaire dans le Cirque blanc. Lors de la saison 1997-98, celui qui avait dû passer une nuit en prison avec Hermann Maier à Aspen en raison d'un vol de vélo s'est assuré le petit globe de la descente. En 2002, le vainqueur de Wengen en 1998 a remporté la médaille de bronze en super-G aux Jeux olympiques.

Par la suite, Andreas Schifferer a dérivé de plus en plus vers l'ésotérisme. En 2003, il a fait la connaissance de l'énergéticien Martin Weber, en qui il a reconnu Jésus réincarné. Pour son «berger», Andreas Schifferer s'est séparé de sa compagne et de son enfant, a commencé à parler aux arbres et a passé ses nuits sur la paille. Après son départ à la retraite en 2006, il a parfois été se réfugier dans un alpage. Aujourd'hui âgé de 48 ans, il loue des appartements de vacances.

Cela fait longtemps qu'Andreas Schifferer n'est plus apparu sur une course de Coupe du monde. Mais l'année dernière, il a appelé son ancien compagnon de chambre Rainer Salzgeber, qui est depuis des années le chef de course pour la marque Head. «La conversation avec Schiffi a été très spéciale, se souvient le vice-champion du monde de slalom géant en 1993. Schiffi m'a demandé une chaussure de ski avec laquelle il pourrait d'une part skier vraiment vite – et d'autre part la porter confortablement pour l'après-ski.»

Scott Macartney (USA)

Le jour de son 30e anniversaire, le descendeur de l'État de Washington a vécu les heures les plus dramatiques de sa vie. Le 19 janvier 2008, Scott Macartney a perdu le contrôle lors du saut de l'arrivée et sa tête a heurté la piste dure comme pierre. Les spectateurs ont craint le pire, notamment parce que le corps de l'Américain était secoué de spasmes.

Mais Scott Macartney a survécu à cet accident avec une hémorragie cérébrale et une contusion pulmonaire. Actuellement, l'homme de 44 ans travaille comme entraîneur dans une école de ski de la région de Seattle. Son ancien serviceman Sepp Zannon – qui prépare les skis de Dominik Paris depuis des années – nous donne de ses nouvelles: «Scott va très bien. Mais on remarque que l'accident de Kitzbühel l'a tout de même changé lorsqu'on lui pose une question. Scott a besoin de plus de temps pour répondre qu'avant sa chute.»

0:37 En 2008 à Kitzbühel: Scott Macartney échappe de peu à la mort sur la Streif

Daniel Albrecht (SUI)

Le 22 janvier 2009 fait partie des pires journées dans l'histoire du ski suisse. Ce jeudi-là, Daniel Albrecht – champion du monde en titre de combiné – a chuté à 138 km/h lors du saut d'arrivée. Il a fallu trois semaines au Valaisan pour sortir du coma après un grave traumatisme crânien. Malgré tout, ce talent exceptionnel a réussi à revenir en Coupe du monde. En décembre 2010, le natif de Fiesch (VS) s'est classé dans le top 20 lors du géant de Beaver Creek.

Après sa retraite en 2012, «Albright» a bouleversé le marché avec la marque de vêtements qui porte son nom. Depuis la vente de sa marque, ce préparateur mental de formation est propriétaire de la société Mondhaus GmbH. Daniel Albrecht commercialise des maisons dont le bois a été coupé lors d'une constellation lunaire particulière.

Et l'homme de 39 ans laisse entendre que son humour n'avait pas été brisé lors de sa chute catastrophique à Kitzbühel. Par exemple, lorsqu'il s'occupe de sa fille de six ans, Maria-Luisa. «Peut-être que cette chute m'aidera à l'élever. Si je constate un jour que Maria va trop vite sur les pistes de ski, je lui montrerai la vidéo de ma chute.»

0:17 Accident horrible en 2009: Après cette chute, Albrecht est resté trois semaines dans le coma

Hans Grugger (AUT)

Le 20 janvier 2011, la vie du vainqueur de quatre descentes de Coupe du monde est bouleversée lors de l'entraînement à Kitzbühel. Lors d'un choc dans la Mausefalle, Hans Grugger a subi un traumatisme crânien et de graves blessures aux poumons. Le cuisinier et commerçant en hôtellerie de formation est temporairement en danger de mort.

Mais depuis, le Salzbourgeois se porte à nouveau très bien. Il n'a certes pas réussi à faire son retour en Coupe du monde. En revanche, Hans Grugger a passé sa maturité et travaille désormais comme enseignant. Avec Ingrid Rumpfhuber – ancienne spécialiste de la descente –, l'Autrichien a une fille de sept ans et un garçon de quatre ans.

0:47 Sa vie en danger: En 2011, Hans Grugger a fait une grave chute lors de l'entraînement

Cet article a été publié pour la première fois en janvier 2023.