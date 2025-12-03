Les mesures de sécurité lors de l'entraînement en vue de la descente de Beaver Creek étaient-elles vraiment aussi mauvaises que les Autrichiens le prétendent? Les Suisses apportent la preuve du contraire.

Marcel W. Perren et Sven Thomann

De graves accusations. Mardi 2 décembre, les skieurs autrichiens se sont plaints avec virulence auprès de Markus Waldner, directeur des courses de Coupe du monde, après l'entraînement en vue de la descente de Beaver Creek prévue – pour le moment – vendredi dans le Colorado. «Quand j'ai appris qu'en cas de chute grave, aucun hélicoptère ne pourrait se rendre sur le lieu de l'accident en raison du brouillard, il était clair pour moi que nous ne pouvions pas effectuer cet entraînement. Le fait que le départ ait tout de même été donné est, à mon avis, une véritable folie», a résumé Stefan Eichberger, interrogé par Blick.

Le même sentiment habitait son compatriote Vincent Kriechmayr. «Bien sûr, tout le monde veut que la course ait lieu. Mais imposer un entraînement qui peut être interrompu toutes les deux descentes est contre-productif», a-t-il déclaré à la «Kronenzeitung». Marco Schwarz non plus pensait qu'aucun hélicoptère n'était disponible en cas d'urgences. Une idée contredite par Marco Odermatt en personne. Le champion nidwaldien a expliqué à Blick: «De ce que je sais, un hélicoptère était prêt à intervenir en cas d'urgence.»

Le cuisinier donne du grain à moudre

Ces propos ont été confirmés par Alex Brazerol, cuisinier de l'équipe nationale. «Quand Alex est allé faire ses courses, l'hélicoptère de secours était stationné sur le parking, non loin de l’entrée de Beaver Creek», explique Tom Stauffer, entraîneur en chef de l'équipe de Suisse masculine. Non seulement il y avait l'hélico, mais il était bien prêt à se rendre immédiatement sur les lieux d'un éventuel accident.

La nouvelle est finalement arrivée jusqu'aux oreilles du camp autrichien, ce qui a permis d'éteindre l'incendie. Dans un esprit de conciliation, Marko Pfeiffer, grand chef du ski autrichien, a serré la main de Markus Waldner lors d'une réunion des chefs d'équipe.

Mais pourquoi les informations concernant l'hélicoptère de secours ne sont-elles pas parvenues aux Autrichiens? «Dans ce cas, il y a eu une mauvaise communication. C'est pourquoi je peux comprendre que les athlètes se soient énervés», concède Markus Waldner.

Marco Odermatt en forme

Mardi, le premier entraînement, qui a été marqué par le retour aux affaires de Niels Hintermann après son cancer, a été remporté par Marco Odermatt. Cela signifie qu'une descente peut avoir lieu. Prévue vendredi, il se peut qu'elle soit avancée à jeudi, seul jour où la météo semble favorable dans le Colorado.