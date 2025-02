Pas sereins, les Autrichiens! Les Mondiaux de Saalbach débutent ce mardi, et la Suisse est la grande favorite de ces deux semaines. Marco Odermatt, Lara Gut-Behrami et les autres peuvent-ils atteindre la barre des dix médailles? Voire même battre le record de 1984?

La concurrence est très forte au sein de l'équipe suisse de ski. Les Autrichiens y voient peut-être une opportunité de briller. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Combien de médailles la Suisse va-t-elle remporter aux Mondiaux de Saalbach? Quatorze, comme à Crans-Montana en 1984? Peu probable. Mais alors, combien? «Je leur fais confiance pour atteindre un total à deux chiffres», estime, en exclusivité pour Blick, le patron du ski alpin autrichien, Herbert Mandl.

Pour lui, Marco Odermatt, Lara Gut-Behrami et compagnie sont les grands favoris. «Mais cela peut aussi être un poids. Qui sait, peut-être que les Suisses vont se mettre eux-mêmes des bâtons dans les roues – ce qui serait une bonne nouvelle pour nous.»

Comme souvent, les dirigeants autrichiens se sont fixé un objectif de «six à huit médailles». Herbert Mandl nuance: «Nous ne sommes pas aussi mauvais que les résultats en Coupe du monde pourraient le laisser croire, et nous espérons empêcher la Suisse d’atteindre les deux chiffres.» Il voit une opportunité de podium dans chaque course, même si, reconnaît-il, «les espoirs sont plus grands que les attentes».