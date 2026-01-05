Camille Rast est entrée dans l'histoire avec son doublé à Kranjska Gora et a provoqué l'étonnement de Mikaela Shiffrin. Mais une skieuse a gagné un chat ce week-end. Voici toutes les petites et grandes histoires du week-end de ski en Slovénie.

Un chat en cadeau, la Suisse se rapproche de l'Autriche et une Balte au top

Mathias Germann



Sonja Nef est la dernière à avoir réussi le doublé

Un doublé en géant et en slalom au même endroit? Sonja Nef était jusqu'à ce week-end la dernière Suissesse à avoir réussi cet exploit en mars 2001. Camille Rast est donc entrée dans l'histoire ce samedi et ce dimanche en rendant hommage aux victimes de la tragédie de Crans-Montana. La voilà désormais deuxième au classement général de la Coupe du monde. Qui aurait cru cet exploit possible après son début de saison timide? Rappelons que Camille Rast a terminé 15e à Sölden (Autriche, géant) et à Levi (Finlande, slalom).

La Suisse au coude à coude avec l'Autriche

Pour de nombreux experts, la grave blessure au genou de Lara Gut-Behrami avait scellé le sort de Swiss-Ski dans la course au classement des nations. La victoire semblait hors de portée. Rien d’étonnant: l’hiver dernier, la skieuse de 34 ans avait à elle seule inscrit 1272 points.

Mais la Suisse est revenue dans la course. Elle s’est désormais rapprochée de Ski Austria et ne compte plus que 19 points de retard. Le hic, toutefois, est de taille: sur les 20 épreuves féminines des disciplines techniques, 12 ont déjà été disputées, alors qu’il reste encore six descentes et six super-G au programme. Un terrain sur lequel la Suisse part clairement désavantagée.

Aux hommes helvétiques, dès lors, de combler l’écart.

Une skieuse balte en route vers le podium?

Dzenifera Germane va de mieux en mieux. Les classements de la Lettone de 22 ans, spécialiste de slalom: 21, 14, 10, 10 et 7e ce dimanche à Kranjska Gora (Slovénie). «Jenny» est déjà la skieuse la plus titrée de l'État balte et attend désormais d'enfin parvenir à monter une fois sur le podium. La prochaine occasion aura lieu le 13 janvier lors du slalom nocturne de Flachau, en Autriche.

La délivrance pour le duo suisse

«Ce n’est pas aussi grave qu’au début de l’hiver», a confié Mélanie Meillard à la télévision suisse après sa 12e place en slalom. Et le constat est juste. La skieuse progresse lentement mais sûrement, gagnant en constance et en confiance. À ce stade, elle a déjà assuré la moitié de son ticket pour les Jeux olympiques. «C’est un très bon pas en avant», s’est réjouie la Valaisanne d’origine neuchâteloise.

Wendy Holdener affichait, elle aussi, un certain soulagement. Après vingt courses de Coupe du monde, elle a enfin retrouvé le chemin du podium. «Sur la route du retour, nous aurons droit à un bon repas italien», a-t-elle promis à ses parents.

Une Israélienne gagne un pari animalier

Jamais Israël n'avait remporté un point en Coupe du monde, ni chez les hommes ni chez les femmes. Jusqu'à dimanche dernier! Noa Szollos (22 ans) a terminé 28e et était «incroyablement fière». Elle a ensuite raconté un pari sur la chaîne ZDF: «Il y a des années, j'ai convenu avec mes parents que je recevrais un chat si je récoltais des points en Coupe du monde. Mmon papa n'aime pas du tout les chats, mais moi je les adore». Ses frères Benjamin et Barnabas Szollos recevront-ils bientôt eux aussi une récompense animalière? Ils font également du ski professionnel, mais n'ont encore jamais pu marquer le moindre point en Coupe du monde.

Mikaela Shiffrin ne tarit pas d'éloges sur Camille Rast

Comme toujours, Mikaela Shiffrin s'est montrée extrêmement fair-play dimanche. Après avoir été battue par Camille Rast, l'Américaine a déclaré: «Comme tout le monde, je me suis contentée de regarder, j'étais totalement enthousiaste et pleine d'admiration pour la performance de Camille». Il est très difficile de remporter deux victoires consécutives, a assuré celle qui a gagné une course de Coupe du monde à 106 reprises. Nul doute que cette deuxième place la poussera encore plus loin.