1/6 Après une première manche en demi-teinte, Loïc Meillard... Photo: keystone-sda.ch

Marcel W. Perren

Un dimanche noir pour les slalomeurs suisses à Wengen après le triomphe norvégien? Oui... et non. Il existe tout de même trois raisons d'avoir le sourire. Explications.

La réaction de Loïc Meillard

Depuis le Grison Dumeng Giovanoli lors de la saison 1967/68, aucun Suisse n'a plus jamais remporté le classement général de la Coupe du monde de slalom. Et après la première manche à Wengen, tout portait à croire que celui que toute la Suisse espère être son successeur, Loïc Meillard, allait subir un sacré revers. Alors que le leader du classement général Henrik Kristoffersen occupait la deuxième place, Loïc Meillard était 24e après sa plus mauvaise course de l'hiver, avec un retard de 1,74 seconde. Mais l'après-midi, le Valaisan a fait son retour en véritable champion. Le skieur de 28 ans s'est hissé à la cinquième place grâce au meilleur temps de la deuxième manche. Et comme Henrik Kristoffersen a terminé troisième, derrière ses compatriotes norvégiens Atle Lie McGrath et Timon Haugan, son avance n'est plus que de 65 points alors qu'il reste cinq courses. En d'autres termes, cette cinquième place pourrait valoir du cristal pour Loïc Meillard en fin de saison.

Tanguy Nef livre son meilleur résultat

On a longtemps prêté au fils d'une psychiatre genevoise des problèmes en ce qui concerne la concentration. En 2021, Tanguy Nef, quatrième à mi-parcours à Val-d'Isère, a enfourché la première porte lors de la manche finale, et en 2022, il a été éliminé alors qu'il était en tête à Garmisch. Mais aujourd'hui, à 28 ans, il apporte à Wengen la preuve qu'il a mûri dans sa tête. Après avoir pris la troisième place le matin avec le numéro 20, il n'a perdu qu'une place lors de la deuxième manche. Il a ainsi pu célébrer le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde.

Daniel Yule prend de plus en plus d'élan

Daniel Yule n'a pas répondu aux attentes en ce début d'hiver de Coupe du monde - 22e à Levi, 13e à Gurgl, 20e à Val-d'Isère. Mais après avoir montré une forme croissante à Alta Badia (9e place) et Madonna di Campiglio (7e place), le Valaisan a livré à Wengen sa meilleure performance de la saison jusqu'à présent. Sixième, le meilleur slalomeur suisse actuel du point de vue du palmarès (7 victoires en Coupe du monde) ne manque le podium que pour 17 centièmes. «Et si les pentes de slalom deviennent encore un peu plus glacées dans les semaines à venir, Daniel Yule deviendra vraiment dangereux», explique l'ancien champion de slalom autrichien Thomas Sykora.