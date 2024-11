Loïc Meillard n'a que deux centièmes de retard! Photo: keystone-sda.ch

Loïc Meillard joue placé lors de la première manche du slalom de Levi. Le Valaisan d'origine neuchâteloise n'a été devancé de 0''02 que par Clément Noël.

Après sa blessure qui l'avait empêché de participer au géant de Sölden, Loïc Meillard n'a su que très récemment qu'il pourrait prendre part au slalom en Finlande. Et le skieur d'Hérémence a réussi une excellente manche.

Très bon dans le mur de la «Levi Black», Meillard a cédé du terrain sur le plat final en raison de son gabarit moins puissant que celui de Clément Noël. Rapide sur le haut et sur le bas de la piste, c'est là que le Français a pu faire cette petite différence sur un manche très longue avec des meilleurs juste en-dessous de la minute.

Performance très encourageante également pour Tanguy Nef, 6e à 0''48 et auteur d'un superbe mur. Le Genevois n'a plus intégré le top 10 depuis janvier 2022 à Schladming.

Cela s'est moins bien passé pour Daniel Yule, seulement 15e à 1''22 et qui a eu de la peine sur les parties planes. On retrouve Ramon Zenhäusern juste derrière à 1''38. Luca Aerni a connu les mêmes soucis que Yule, mais il a concédé bien plus de terrain en se retrouvant largué, 26e provisoire à 2''39.

Marc Rochat éliminé

Quant à Marc Rochat, il a connu l'élimination en semblant incapable de conduire ses skis de manière optimale, comme si ses lattes manquaient d'accroche.

Pour son premier slalom depuis 2072 jours, Marcel Hirscher occupe la 29e place à 2''59. Pas sûr qu'il puisse s'élancer en deuxième manche. Tout le contraire pour Lucas Pinheiro Braathen qui a réussi une belle manche pour se placer au 9e rang à 0''86.