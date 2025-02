Les Mondiaux de ski débutent mardi par un fait inédit Pour la première fois, la cérémonie d'ouverture aura lieu pendant une course. Les Suisses espèrent d'ailleurs bien ouvrir d'entrée le compteur des médailles!

1/4 Deux nations s'affrontent simultanément. Pour le début des championnats du monde, les Suisses visent une médaille. Photo: keystone-sda.ch

Nicola Abt

Les Mondiaux de ski à Saalbach (Autriche) commencent mardi avec le Team Event. Les 16 meilleures nations de ski s'affronteront lors d'un géant en parallèle à 15h15. Les épreuves se dérouleront selon un système d'élimination directe avec des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales, une petite et une grande finale. Chaque pays présente une équipe de six athlètes, dont au moins deux femmes et deux hommes.

L'équipe suisse sera composée de Wendy Holdener (capitaine), Delphine Darbellay, Thomas Tumler et Luca Aerni. Lors des derniers championnats du monde, la Suisse a été éliminée en quart de finale. Les Etats-Unis seront au départ en tant que tenants du titre.

Quatre des six membres de l'équipe prennent le départ de chaque manche. Les nations s'élancent à tour de rôle sur le parcours rouge et le parcours bleu. C'est le capitaine de l'équipe qui décide qui prendra le départ. C'est toujours la nation la moins bien classée qui doit annoncer sa composition en premier. Le favori peut alors réagir, ce qui lui donne un avantage tactique.

La cérémonie d'ouverture au milieu de la course

Chaque victoire rapporte un point. En cas d'égalité, c'est l'équipe qui a réalisé le temps le plus rapide qui progresse. Entre les différentes manches, des parties de la cérémonie d'ouverture auront lieu. Du jamais vu!

Les organisateurs annoncent un mélange de musique et d'effets visuels. Au total, 37 personnes se produiront lors des différents éléments du spectacle.