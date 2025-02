1/5 Les Mondiaux 2005 ont été catastrophiques du point de vue suisse. Un symbole du désastre: Daniel Albrecht lors du Team Event qui a clôturé les championnats du monde. Photo: Keystone

Mathias Germann

Ce n'est plus un secret: le Team Event organisé lors des grandes manifestations souffre d'une réputation douteuse et d'une valeur sportive contestable. De nombreuses stars hésitent à participer à des duels en format parallèle. Cela n'est guère surprenant: le Team Event a parfois été entaché d'injustices, voire de scandales, et son format a constamment évolué sans jamais s'inscrire durablement dans la Coupe du monde. Certes, tout n'est pas négatif: lors des derniers championnats du monde à Méribel (France), l'événement a été réussi, et certains fans ont particulièrement apprécié les duels à élimination directe.

Mais comment est né le Team Event? La première édition lors de Mondiaux eut lieu en 2005 à Bormio. Pour l'équipe suisse, il s'agissait de la dernière chance d'effacer l'humiliation d'un championnat du monde sans médaille. Cela n'a pas marché. «L'ambiance était au plus bas, nous étions en pleine crise sportive» se souvient Sonja Nef. Elle a tout de même apprécié la compétition, «même si c'était assez chaotique», comme elle le rappelle aujourd'hui.

Dès la mi-course, le sort de la Suisse était scellé. Nadia Styger, Didier Défago, Daniel Albrecht et Fränzi Aufdenblatten n'ont pas su convaincre lors du super-G. Après leurs quatre manches, la Suisse se retrouvait en septième position avec 24 points. Le règlement était le suivant: plus le classement était élevé, moins de points étaient attribués. Celui qui terminait avec le moins de points remportait l'épreuve.

La situation ne s'est pas beaucoup améliorée après les quatre manches de slalom - notamment parce que Fränzi Aufdenblatten était complètement perdue, elle, la spécialiste de vitesse. Au final, la Suisse s'est classée 6e: «J'ai aimé ce sentiment d'équipe, car sinon on se battait toujours seul. C'était amusant"» se rappelle Silvan Zurbriggen. C'est aussi l'avis de Nadia Hürlimann-Styger, comme elle s'appelle aujourd'hui. «Personne n'avait vraiment envie de participer à ce Team Event, mais c'était surtout dû aux mauvais résultats précédents».

De fait, Blick titrait après la course: «De l'or pour l'Allemagne - du plaisir pour la Suisse». Dès le début de l'article, on pouvait lire: «Bode Miller claque les fesses de Lindsey Kildow» et plus tard, entre autres: «Fini de flirter». Aujourd'hui, Lindsey Kildow s'appelle Lindsey Vonn.

A l'avenir, uniquement des combinés?

Sonja Nef: «Je trouve que c'est une bonne chose que l'événement parallèle se déroule aujourd'hui au début des championnats du monde. Il a en effet un potentiel de spectacle». Mais elle préfère le combiné par équipe, qui se déroule la deuxième semaine des Championnats du monde. «Car les athlètes y pratiquent les disciplines qui leur conviennent vraiment. De mon point de vue, on pourrait donc à l'avenir abandonner le format parallèle et miser uniquement sur le combiné par équipes». C'est d'ailleurs ce que prévoit le programme olympique de Milan/Cortina pour 2026.