Le slalom oui, le géant non?

1/6 Mikaela Shiffrin est sur le point de faire son retour en slalom. Néanmoins, sa participation au géant des championnats du monde n'est pas encore fixée, comme elle le révèle dans une interview accordée à «Ski Racing Media». Photo: AFP

Carlo Steiner

Mikaela Shiffrin (29 ans) fera son retour en Coupe du monde lors du slalom de Courchevel, 60 jours exactement après sa blessure au ventre, juste à temps pour la dernière course avant les Championnats du monde de Saalbach. Le slalom des championnats du monde du 15 février figure en bonne place dans son agenda. Un point d'interrogation subsiste toutefois quant à sa participation au géant du 13.

Cela dépendra de l'évolution de la guérison. «Je ne suis pas encore guérie à 100 %. Je dois notamment encore travailler sur la formation des cicatrices et la tension musculaire accrue», a-t-elle expliqué dans une interview accordée à «Ski Racing Media». D'un point de vue clinique, elle aurait toutefois au moins deux semaines d'avance sur le calendrier.

Mikaela Shiffrin s'est blessée aux muscles abdominaux le 30 novembre lors du géant de Killington, aux Etats-Unis, et a dû être opérée près de deux semaines après l'accident en raison d'un risque accru d'infection. «Il s'est avéré qu'une petite cavité s'était formée, plus profonde que la plaie, et qu'elle était remplie d'anciens hématomes», a écrit la meilleure skieuse du monde mi-décembre sur Instagram.

Un problème d'alimentation et l'attente de Petra Vlhova

«Les premières semaines, je pouvais vraiment sentir un espace entre une partie de mes muscles», dit-elle aujourd'hui. Même un effort musculaire minime l'empêchait de se tenir debout. Un autre problème était l'absorption de nourriture. Elle devait se nourrir de manière très riche en protéines pour se muscler - ce qui était un défi physique. «Je ne pouvais littéralement pas mettre assez de nourriture dans mon estomac, car le gonflement prenait tellement de place».

Lors de l'interview, la septuple championne du monde a également été interrogée sur sa concurrente Petra Vlhova, pour laquelle les championnats du monde arrivent encore trop tôt après sa déchirure des ligaments internes et croisés. «Elle me manque vraiment pendant les courses. Elle manque à tout le monde. Les duels avec elle me manquent, mais aussi le simple fait de la regarder skier».

Au cours des douze dernières saisons, Mikaela Shiffrin (8) et Petra Vlhova (2) ont remporté dix globes de cristal en slalom. «Mon espoir pour elle est qu'elle revienne forte quand le bon moment sera venu. Je pense qu'elle prend le temps nécessaire», a déclaré Mikaela Shiffrin, qui comprend la démarche de Petra Vlhova.