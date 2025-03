Le doublé pour Loïc Meillard! Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Quel week-end pour Loïc Meillard! Deux courses et deux succès pour le skieur d'Hérémence qui est parvenu à faire la nique aux Norvégiens sur leurs terres. Mais le Valaisan aux origines neuchâteloises a eu très chaud. Leader après la première manche, Meillard n'a pas réalisé un deuxième effort exempt de tout reproche. Mais avec la confiance qui l'habite actuellement, le champion du monde de la spécialité peut se permettre quelques accrocs.



De manière assez surprenante, il ne s'agit que de sa deuxième victoire dans la discipline après son succès à Aspen l'année passée, sa 6e en Coupe du monde. Mais grâce à cette victoire et à la 5e place de Henrik Kristoffersen, le champion du monde revient à 47 longueurs du Norvégien à une course de la fin. Autant dire que la lutte pour le globe de la discipline sera haletante dans l'Idaho.



Seulement 7e, Clément Noël va lui très certainement devoir faire une croix sur le globe, même s'il ne possède «que» 86 points de retard sur Kristoffersen. Les autres représentants de Swiss-Ski ont livré des performances inégales. Tanguy Nef a été constant pour terminer au 8e rang.

La belle remontée de Ramon Zenhäusern

Ramon Zenhäusern a lui attendu l'avant-dernière course de la saison pour offrir la meilleure version de lui-même. Meilleur chrono sur le deuxième tracé, le Haut-Valaisan, 26e de la première manche, a effectué une magnifique remontée. 10e, il est parvenu à intégrer le top 10 pour la première fois depuis les finales de Soldeu en 2023 lorsqu'il s'était imposé avec autorité.



Parti le premier sur le second tracé, Luca Aerni a profité d'une piste propre pour grappiller plusieurs rangs (21e). De quoi l'encourager en vue de la saison prochaine.



Plutôt correct lors de son premier passage (10e), Daniel Yule n'a lui jamais trouvé les clefs sur la deuxième manche. Le skieur de La Fouly a dégringolé au classement pour échouer au 23e rang.



A la bagarre pour intégrer le top 25 et ainsi participer aux finales de la Coupe du monde à Sun Valley, Marc Rochat avait réalisé une bonne première manche (16e) et semblait bien parti pour obtenir un résultat suffisant pour valider son ticket. Mais le Vaudois a commis une immense erreur qui l'a repoussé au 28e rang final. Il n'y aura donc que Meillard, Nef et Yule à Sun Valley.