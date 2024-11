Niels Hintermann: «Mes cheveux vont repousser»

1/6 Niels Hintermann envisage l'avenir de manière positive. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

Il y a exactement quatre semaines, Niels Hintermann a reçu une nouvelle qui a bouleversé le puissant descendeur. «J'étais assis dans ma voiture lorsque j'ai reçu l'appel de mon médecin Walter O. Frey. Il m'a annoncé que j'avais un cancer des ganglions lymphatiques. À ce moment-là, ma vie a basculé», se souvient le Zurichois.

Depuis, le gagnant de la dernière descente de Coupe du monde à Kvitfjell a déjà effectué la moitié de sa chimiothérapie. Lors d'un repas au Niederdorf de Zurich, le jeune homme de 29 ans n'a pas l'air, en surface, de ce qu'un profane s'imagine d'un patient atteint d'un cancer. Niels Hintermann semble en pleine forme, il rit beaucoup et a vraiment un grand appétit. Il commande une bonne tranche de fromage et une bière sans alcool.

Frissons, douleurs dans les membres et goût de métal

Après quelques bonnes bouchées, ce poids skieur de 98 kilos explique clairement que la chimio ne l'a pas épargné. «Après le début de cette thérapie, je me suis senti comme dans la phase de décalage horaire après un voyage en Amérique du Nord – je n'avais pas de troubles majeurs, mais j'étais constamment fatigué. Mais la semaine dernière, je me suis senti assez mal physiquement pendant quelques jours», raconte Niels Hintermann. Il cherche les causes de ce désagrément: «En analysant ma formule sanguine, les médecins ont découvert une valeur qui n'était pas alarmante, mais un peu trop basse. C'est pourquoi j'ai reçu un médicament supplémentaire qui, très probablement, en combinaison avec les autres préparations, a provoqué chez moi des frissons et des douleurs dans les membres. De plus, j'avais un goût métallique et salé très étrange dans la bouche.»

Ces troubles se sont entre-temps atténués. Niels Hintermann goûte à nouveau la croûte au fromage exactement comme il l'appréciait avant sa maladie. Et c'est pourquoi le spécialiste de la vitesse, qui compte trois victoires en Coupe du monde à son actif, envisage la deuxième moitié de la chimiothérapie avec beaucoup d'optimisme. «Quand je pense qu'au début du traitement, les médecins m'ont donné un gros catalogue d'effets secondaires possibles, je peux être très satisfait de l'évolution jusqu'à présent. Mes valeurs sanguines sont actuellement au top. En résumé, je peux dire que tout se déroule comme prévu.»

Quatre fois par semaine sur l'ergomètre

Le fait que Niels Hintermann perde de plus en plus de cheveux n'entame en rien sa bonne humeur lors du déjeuner dans la vieille ville de Zurich: «Je porte de toute façon un bonnet la plupart du temps et les cheveux repousseront.» Même dans cette phase, Niels Hintermann fait régulièrement du sport. «Logiquement, je ne peux pas m'entraîner actuellement de manière aussi intensive que lors d'une préparation de saison normale. Mais à l'exception de la semaine dernière, je me suis assis sur un ergomètre quatre fois par semaine pendant une heure et demie depuis le début de la thérapie. J'ai aussi fait quelques entraînements de musculation.»

Le skieur aimerait également assister à l'une ou l'autre course de Coupe du monde cet hiver. «J'aimerais bien me rendre à Val Gardena en décembre. Mais si ce voyage se concrétise, cela dépendra logiquement de l'évolution de la thérapie.» Espérons pour lui que tout aille bien d'ici là.