1/16 Qui s'emparera d'une des globes de cristal tant convoités? Photo: Sven Thomann

Ramona Bieri

Les Mondiaux de Saalbach appartiennent désormais au passé. Place à la dernière ligne droite de la Coupe du monde, où les enjeux montent en intensité. Avec dix globes de cristal à attribuer, chaque course peut faire basculer le classement. Côté suisse, plusieurs athlètes sont en lice pour s’imposer au sommet. Mais à quel moment une victoire devient-elle mathématiquement certaine? Dès que l’avance du leader dépasse le nombre de points encore en jeu (100 par course pour le vainqueur). Tour d’horizon des scénarios possibles.

Classement général de la Coupe du monde

Au cours des trois dernières saisons, c'est Marco Odermatt qui a soulevé le grand globe de cristal. Le Nidwaldien est en bonne voie pour poursuivre sa série. Il est le seul skieurà avoir franchi la barre des 1000 points. Il reste encore 13 courses à disputer - Marco Odermatt devrait être au départ de dix d'entre elles. Son premier poursuivant s'appelle Henrik Kristoffersen. Le Norvégien a 320 points de retard, mais il ne participe qu'aux deux disciplines techniques (six courses à venir). Marco Odermatt devrait rester hors d'atteinte pour lui. Le danger vient davantage de son propre camp. Loïc Meillard participe comme Marco Odermatt à trois disciplines (neuf courses à venir) et pourrait encore combler son retard de 429 points. Ou du moins assurer un doublé suisse comme l'hiver dernier.

Chez les femmes, la situation de départ est bien plus passionnante. Federica Brignone ne compte que 70 points d'avance sur Lara Gut-Behrami, alors qu'il reste 14 courses. Pour l'Italienne, il s'agirait du deuxième grand globe après celui de 2019/20, et pour la Suissesse, déjà du troisième. Toutes deux prennent le départ dans trois disciplines et ont, dans l'idéal, encore onze courses à disputer. Un duel passionnant se profile à l'horizon. Camille Rast et Zrinka Ljutic ont moins de 200 points de retard. Leur désavantage: elles ne participent qu'au slalom et au géant. Leurs chances sont donc très faibles. La situation est différente pour Sofia Goggia, qui dispute trois disciplines et se trouve à 248 points de sa compatriote.

Descente

Il y a de bonnes chances qu'un Suisse remporte le globe de descente cet hiver. Actuellement, quatre Suisses sont classés dans le top 5. Marco Odermatt (qui a remporté le globe la saison dernière) mène de 93 points devant le champion du monde Franjo von Allmen. Justin Murisier et Alexis Monney, qui accusent respectivement 143 et 165 points de retard, sont eux aussi encore bien placés dans la lutte pour le globe. Le Slovène Miha Hrobat, qui occupe la troisième place, joue actuellement le rôle de trouble-fête potentiel pour Swiss-Ski. Le suspense est assuré pour les quatre dernières courses.

Courses à venir: Crans-Montana (22.2.), Kvitfjell (Norvège, 7 et 8.3.) et Sun Valley (Etats-Unis, 22.3.).

Si les Suisses sont dominateurs chez les hommes en descente, les Italiennes le sont chez les dames. Après quatre des huit courses prévues, Federica Brignone mène de 29 points devant Sofia Goggia. Sa première poursuivante est l'Autrichienne Cornelia Hütter, avec 81 points de retard. Grâce à sa très solide deuxième partie de saison, Lara Gut-Behrami a elle aussi encore des chances de remporter pour la première fois le globe de descente. Son retard est de 114 points.

Courses à venir: Kvitfjell (Norvège, 28.2./1.3.), La Thuile (Italie, 14.3.) et Sun Valley (Etats-Unis, 22.3.).

Super-G

Marco Odermatt est également en tête du deuxième classement de vitesse chez les hommes. A trois courses de la fin, il compte 119 points d'avance sur son premier poursuivant, Vincent Kriechmayr. Derrière lui, Stefan Rogentin (Grisons) et Fredrik Möller (Norvège) sont à égalité de points avec 121 points de retard. La décision sera probablement prise au plus tôt lors de l'avant-dernier super-G. En effet, six athlètes au total ont un retard de moins de 200 points - il semble improbable que Marco Odermatt les distance tous de plus de 200 points lors de la prochaine course.

Courses à venir: Crans-Montana (23.2.), Kvitfjell (Norvège, 9.3.) et Sun Valley (Etats-Unis, 23.3.)

Chez les femmes, la Suisse est également numéro 1 en super-G. Lara Gut-Behrami compte 75 points d'avance sur Federica Brignone et 139 points sur Sofia Goggia, alors qu'il reste trois courses. Vu que la Tessinois n'a jamais fait moins bien que cinquième en Coupe du monde cette saison, ses chances de remporter le globe pour la troisième fois consécutive et la sixième fois au total sont bonnes. La décision sera prise au plus tôt à La Thuile.

Courses à venir: Kvitfjell (Norvège, 2.3.), La Thuile (Italie, 15.3.) et Sun Valley (Etats-Unis, 23.3.).

Géant

Dans toutes les disciplines qu'il pratique, Marco Odermatt est en tête du classement. C'est également le cas en géant, malgré un début de saison raté avec deux abandons. Il pourrait remporter ce globe pour la quatrième fois consécutive. Avant les trois dernières courses, son premier poursuivant Alexander Steen Olsen compte 71 points de retard et son compatriote norvégien Henrik Kristoffersen dix autres points. Cet hiver, lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée en Coupe du monde, Marco Odermatt est toujours monté sur le podium (trois victoires et une 3e place). Il est difficile d'imaginer qu'il puisse encore se laisser voler le globe. Il peut décider de tout au plus tôt lors de l'avant-dernière course.

Courses à venir: Kranjska Gora (Slovénie, 1.3.), Hafjell (Norvège, 15.3.) et Sun Valley (Etats-Unis 26.3.).

Les femmes ont encore quatre géants au programme. Deux skieuses ont réussi à se détacher au classement de la discipline: La Néo-Zélandaise Alice Robinson mène de quatre points devant la Suédoise Sara Hector. La première poursuivante du duo est Federica Brignone, qui a 100 points de retard sur Alice Robinson. Beaucoup de choses sont encore possibles dans quatre courses - il faudra toutefois voir si la Suissesse la mieux classée (Lara Gut-Behrami, 8e avec 169 points) peut encore avoir son mot à dire sur le globe.

Les courses à venir: Sestriere (Italie, 21/22.2.), Are (Suède, 8.3.) et Sun Valley (Etats-Unis, 25.3.).

Slalom

Sacré en 1968, Dumeng Giovanoli est le seul Suisse à avoir remporté le petit globe de cristal en slalom. Aura-t-il enfin un successeur? Le champion du monde Loïc Meillard est troisième avant les trois dernières courses, avec 52 points de retard sur le leader, Henrik Kristoffersen. Il est donc encore pleinement engagé dans la lutte pour le cristal. Entre les deux, le Français Clément Noël n'est séparé de la première place que par trois points. Tout porte à croire que la décision ne sera prise que lors de la finale de la Coupe du monde.

Courses à venir: Kranjska Gora (Slovénie, 2.3.), Hafjell (Norvège, 16.3.) et Sun Valley (Etats-Unis 27.3.).

Chez les femmes, il n'y a pas si longtemps qu'une Suissesse a remporté le globe de slalom pour la dernière fois puisque Vreni Schneider l'a soulevé en 1995. Aujourd'hui, Camille Rast pourrait faire de même. La championne du monde de la spécialité est en tête du classement, mais à trois courses de la fin, elle n'a que 41 points d'avance sur Zrinka Ljutic. Tout porte à croire qu'il s'agira d'un duel - Wendy Holdener se tient toutefois en embuscade derrière elles. Elle a 105 points de retard sur sa compatriote.