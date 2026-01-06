Une très bonne nouvelle pour Corinne Suter

Corinne Suter semble proche d'un retour sur les pistes! Swiss-Ski l'a en tout cas sélectionnée pour les épreuves de vitesse de Zauchensee.

Bonne nouvelle du côté des spécialistes suisses de vitesse: Corinne Suter fera son retour au sein de l’équipe de Swiss-Ski le week-end prochain à Zauchensee (Autriche), où sont au programme une descente samedi et un super-G dimanche. La championne olympique et mondiale de descente, âgée de 31 ans, participera au moins aux entraînements des épreuves de vitesse. Sa présence au départ des courses n’est toutefois pas encore garantie et devra être évaluée.

Le 3 décembre, lors d’un entraînement de descente à Saint-Moritz, Corinne Suter s’était blessée à plusieurs reprises à la jambe gauche et avait été contrainte à une pause forcée. Pour la Schwytzoise, l’objectif principal des prochaines semaines est de retrouver la pleine forme à temps pour les Jeux olympiques.



