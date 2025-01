Deux Suissesses partiront avant Mikaela Shiffrin à Courchevel

Mikaela Shiffrin va effectuer son retour en Coupe du monde ce jeudi. L'Américaine prendra part au slalom de Courchevel et partira avec le dossard No 6.

Mikaela Shiffrin va effectuer son retour. Photo: AFP

Blick Sport

Il y a exactement deux mois, Mikaela Shiffrin visait sa 100e victoire en Coupe du monde à Killington. Au lieu de la fête, ce fut le drame. L'Américaine menait certes à la mi-course, mais elle a chuté lors de la deuxième manche du slalom géant. Elle s'est fait un trou dans le ventre, probablement causé par le bout de son bâton de ski. Le traitement d'abord conservateur a nécessité une intervention chirurgicale à la mi-décembre et beaucoup de patience pour la guérison. Aujourd'hui, Mikaela Shiffrin est de retour à temps pour les Championnats du monde. Reste à savoir si elle pourra à nouveau se mêler à la lutte pour la victoire. Elle partira avec le numéro 6 sur le slalom de Courchevel, qui a lieu ce jeudi (première manche dès 17h).

Deux Suissesses vont partir avant elle. Wendy Holdener portera le dossard 2 et Camille Rast le numéro 4. Au total, Swiss-Ski envoie neuf athlètes dans la course. Les numéros de départ des autres Suissesses: 14 Mélanie Meillard, 33 Aline Danioth, 35 Elena Stoffel, 36 Aline Höpli, 38 Eliane Christen, 45 Anuk Brändli et 59 Amélie Klopfenstein.