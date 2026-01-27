Deux jours seulement après les courses du Hahnenkamm, la Coupe du monde est déjà de retour à Schladming. Marco Odermatt peut déjà se relancer, pendant que Gino Caviezel signe son retour en Styrie.

Alexander Hornstein

Alors que les fans de ski ont encore en tête la magie de Kitzbühel et ses quatre podiums suisses (dont un doublé), les skieurs n'ont que peu de temps pour se reposer. Mardi et mercredi, un géant et un slalom sont au programme à Schladming. Quelques jours seulement après avoir manqué la victoire en descente, Marco Odermatt aura l'occasion de s'illustrer lors du slalom géant de Schladming, comme il l'avait déjà fait en 2024.

Date Événement Heure de départ Mardi 27 janvier 1ère manche du slalom géant 17.45 heures mardi 27 janvier 2ème manche slalom géant 20.45 heures mercredi 28 janvier 1ère manche slalom 17.45 heures mercredi 28 janvier 2ème manche slalom 20.45 heures

De la tristesse de Kitz' à une nouvelle victoire?

Samedi, Marco Odermatt est apparu envahi par des émotions inhabituelles lors de la cérémonie de remise des prix. En larmes, il se tenait aux côtés du vainqueur du jour, Giovanni Franzoni, incapable de se réjouir de sa deuxième place. À 0,07 seconde près, il a manqué son grand objectif: remporter pour la première fois une descente sur la Streif.

Il s’agit désormais pour «Odi» de digérer au plus vite cette déception. Dès mardi soir, il sera de nouveau au départ à Schladming pour le dernier slalom géant avant les Jeux olympiques. En vue de ce grand rendez-vous de la saison, le Nidwaldien figure logiquement en tête de la sélection suisse. Au total, 175 athlètes suisses — femmes et hommes confondus — partiront à la chasse aux médailles.

Le retour de Gino Caviezel

Schladming a déjà été le théâtre de nombreux succès helvétiques. Le skieur suisse le plus titré sur la Planai reste Pirmin Zurbriggen, vainqueur à trois reprises entre 1988 et 1990, en descente, en super-G et en combiné. Marco Odermatt s’y est imposé en géant en 2024. Un an plus tôt, la Suisse avait même signé un doublé en slalom grâce à Loïc Meillard et Gino Caviezel.

Ce dernier effectuera justement son grand retour en Coupe du monde ce mardi, après 13 mois d’absence dus à une blessure.

Après le faste financier de Kitzbühel, où 350 000 euros de primes étaient distribués chaque jour de course, Schladming se montre plus modeste. Le vainqueur du jour empochera près de 55 000 euros, tandis que les deuxième et troisième recevront respectivement 26 000 et 14 000 euros. Au total, 168 000 euros seront distribués par course.