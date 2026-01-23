Camille Rast veut briller une dernière fois avant les Jeux

Dernier rendez-vous pour les techniciennes avant les JO, Špindlerův Mlýn promet un week-end de haute intensité. Entre le duel en géant entre Camille Rast et Julia Scheib et les ambitions de podium de Wendy Holdener en slalom, les Suissesses ont de belles cartes à jouer.

Alexander Hornstein

Špindlerův Mlýn accueille la quinzième étape de la Coupe du monde féminine cette saison. Il s’agit également de la dernière occasion pour les techniciennes de se jauger avant les Jeux olympiques. Pour Camille Rast, ce rendez-vous tchèque fait donc figure de test final afin d’emmagasiner un maximum de confiance avant les Jeux d’hiver. Au vu de ses résultats récents, la Valaisanne n’en manque clairement pas.

Date Événement Heure de départ Samedi 24 janvier Première manche géant 10h Samedi 24 janvier Deuxième manche géant 13h30 Dimanche 25 janvier Première manche slalom 9h30 Dimanche 25 janvier Deuxième manche slalom 12h15

Un duel entre Camille Rast et Julia Scheib en géant

Dès le début de l’hiver, Julia Scheib s’est signalée en remportant la course d’ouverture chez elle, à Sölden. Depuis, l’Autrichienne a démontré de manière impressionnante qu’il ne s’agissait pas d’un simple coup d’éclat. À l’exception du premier géant de Tremblant, où elle a été éliminée dès la première manche, elle n’a jamais fait moins bien que deuxième et a ajouté trois autres victoires à son palmarès en Coupe du monde.

Seule Camille Rast est parvenue à enrayer cette domination. Lors des trois dernières courses, la Valaisanne a décroché deux deuxièmes places derrière Julia Scheib. Et lors de sa première victoire de l’hiver, l’Autrichienne avait dû se contenter de la deuxième place. En géant, tout semble donc tourner autour de ce duel entre les deux femmes, qui devrait une nouvelle fois animer la course de samedi.

Wendy Holdener vise le podium

Ce n’est que la sixième fois que la Coupe du monde fait halte à Špindlerův Mlýn, et le bilan suisse y est longtemps resté modeste. En 2019, Wendy Holdener était devenue la première – et jusqu’ici la seule – Suissesse à monter sur le podium en slalom (deuxième place). Quatre ans plus tard, elle avait de nouveau brillé avec une troisième place dans la même discipline.

Cette saison, la Schwytzoise n’est montée qu’une seule fois sur le podium, en terminant troisième lors du slalom remporté par Camille Rast à Kranjska Gora. En République tchèque, elle tentera de renouer avec le top 3.

Comme sur l’ensemble du circuit de Coupe du monde, les primes sont fixées par la FIS: environ 55'000 euros pour une victoire, près de 26'000 pour une deuxième place et 14'000 pour la troisième.



