1/5 Loïc Meillard n'est pas satisfait après le slalom de Kranjska Gora. Photo: keystone-sda.ch

Marcel W. Perren

C'est la plus longue période de disette de l'histoire du ski alpin suisse. Depuis le Grison Dumeng Giovanoli en hiver 1967/68, aucun Helvète n'a remporté le globe du slalom. Pourtant, à mi-parcours du slalom de Kranjska Gora, Loïc Meillard semble proche du petit globe de cristal - le champion du monde valaisan d'origine neuchâteloise est en tête, tandis que son rival Henrik Kristoffersen n'est que son sixième, à six dixièmes.

Mais l'après-midi, dans des conditions printanières, le Norvégien contre-attaque de manière spectaculaire. Le skieur de 30 ans s'assure la victoire grâce à une course de rêve, 24 heures après son triomphe en géant. Loïc Meillard recule à la quatrième place et se retrouve à 102 points d'Henrik Kristoffersen au classement, alors qu'il reste deux courses. Le skieur de 28 ans est contrarié: «J'ai raté une grande chance dans cette course parce que j'ai skié de manière trop impatiente, trop peu propre dans la pente d'arrivée.»

Le Genevois Tanguy Nef est de bien meilleure humeur, même s'il rate son premier podium en Coupe du monde pour 13 malheureux centièmes. Mais en se classant cinquième, il peut fêter le deuxième meilleur résultat de sa carrière. «Avec ce classement, j'ai assuré ma position dans le top 15 de la liste de départ pour les courses à venir. C'est le plus important pour moi en vue de la prochaine saison».

Tanguy Nef veut récolter de l'argent pour son frère

Son frère Arsène, handicapé et atteint du syndrome de Sotos, joue également un rôle particulièrement important dans la vie du jeune homme de 28 ans. Il s'agit d'une mutation génétique qui se produit à la naissance et qui affecte le développement mental. En clair, cela signifie qu'Arsène Nef peut faire beaucoup de choses, mais qu'il lui faut beaucoup plus de temps pour tout faire. Tanguy ne cesse de souligner que la situation de son frère, de quatre ans son cadet, le motive encore plus sur les pistes. «C'est aussi pour cela que je veux gagner le plus d'argent possible, pour pouvoir offrir à Arsène la meilleure vie possible».

Arsène est lui aussi un skieur passionné. Il a déjà réussi à monter sur le podium lors des championnats suisses de ski spécial. «Et maintenant, Arsène va aussi devenir une petite star de cinéma», raconte Tanguy, tout fier. «Ces trois dernières années, il a été régulièrement suivi par une caméra dans son quotidien pour un documentaire. Le film sera bientôt visible sur le service de streaming Play Suisse».

Tanguy Nef fera sa prochaine grande apparition la semaine d'après, lors du slalom de Coupe du monde à Hafjell, en Norvège. Le week-end prochain, les cracks de la vitesse disputeront deux descentes et un super-G dans la station voisine de Kvitfjell. Marco Odermatt devrait alors assurer mathématiquement sa quatrième victoire consécutive au classement général de la Coupe du monde. Actuellement, le Nidwaldien possède 360 points d'avance sur Henrik Kristoffersen dans la lutte pour le grand globe de cristal. Comme le Viking ne participera plus qu'à quatre courses cette saison, il suffirait à Marco Odermatt, qui devrait encore disputer sept courses jusqu'au 25 mars, d'une sixième place pour que tout soit réglé.