Jusqu'où ira Wendy Holdener?

1/6 Wendy Holdener est prête pour le premier slalom de la saison. Elle a déjà terminé trois fois deuxième à Levi, toujours derrière Mikaela Shiffrin. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Il y a 14 ans, le 23 octobre 2010, Wendy Holdener disputait sa première course de Coupe du monde. Depuis, elle a été alignée dans 280 autres. Son palmarès est impressionnant: l'or aux Championnats du monde juniors, l'or aux Championnats du monde, l'or aux Jeux olympiques et deux petits globes de cristal. Mais combien de temps Wendy Holdener compte-t-elle encore collectionner les succès?

À 31 ans, la Schwytzoise n'est pas du genre à se projeter trop loin. Mais elle a déjà presque tout vécu. Depuis février dernier, elle doit en outre faire face à une terrible perte: le décès de son frère Kevin.

Beaucoup de ses coéquipières, qui ont le même âge, évoquent les Jeux olympiques de 2026 comme un possible dernier objectif. Mais Wendy Holdener pourrait même voir plus loin. Prévoit-elle s'aligner aussi aux Championnats du monde de 2027 à Crans-Montana (VS)? «Oui, pour l'instant», indique-t-elle avant la première épreuve de slalom de la saison à Levi (Finlande). «Actuellement, Crans-Montana est dans ma tête, je n'ai pas encore réfléchi à autre chose.» La suite de sa carrière dépendra bien sûr de ses succès, de sa forme physique et du plaisir qu'elle prendra à skier.

Ce dernier point ne semble pas faire défaut pour le moment. «Après Sölden, j'ai pu refaire le plein d'énergie à la maison», sourit-elle. La skieuse se réjouit aussi de ses douze jours d'entraînement à Levi. «Il y a toujours beaucoup à faire à la maison. Ici, je peux me concentrer pleinement sur le ski et je ressens que la saison commence vraiment», explique Wendy Holdener.

Une cuisine très saine

Après Levi, elle enchaînera avec trois week-ends techniques: à Gurgl (Autriche), Killington (USA) et Mont Tremblant (Canada). Ces derniers temps, elle a pu acquérir une bonne base physique en dehors des pistes, et pas seulement grâce à ses entraînements. «A Levi, nous avons notre propre cuisinière et, pour la première fois, nous vivons dans des appartements. Cela rend les choses plus agréables, car elle fait une cuisine très saine et s'adapte à notre entraînement», raconte la Suissesse.

La pente de Levi convient bien à la skieuse. Elle y a déjà terminé trois fois deuxième (2016, 2019, 2022), toujours derrière la surclassée Mikaela Shiffrin (29 ans, USA). Va-t-elle désormais décrocher le renne tant convoité que les vainqueurs reçoivent traditionnellement en Laponie?

Sa fracture de la cheville de décembre 2023 est guérie depuis longtemps. Mais son dernier slalom remonte toutefois à près d'un an. «Honnêtement, je ne peux pas dire ce qu'il en sera. Ce que je sais, c'est que la neige m'a beaucoup manqué et que je me réjouis que les choses sérieuses commencent.»