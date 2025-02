1/5 Non, Urs Lehmann (à gauche) ne ressemble pas à ça. Le patron de Swiss-Ski a échappé au rasage général, ceci est un photomontage! Photo: Sven Thomann

Mathias Germann

Treize médailles, une excellente ambiance d'équipe, des surprises et des performances exceptionnelles. Urs Lehmann, président de Swiss-Ski, a toutes les raisons de se réjouir après ces Mondiaux 2025, qui viennent de se terminer à Saalbach. Cap sur Crans-Montana 2027!

Urs Lehmann, même à 55 ans, vous avez encore une chevelure abondante. Comment y êtes-vous parvenu?

Urs Lehmann: Je devine à quoi vous faites allusion (rires).

Vous avez survécu à la fameuse attaque au rasoir des descendeurs suisses...

Mais uniquement parce que j'ai dû partir immédiatement après la victoire de Franjo von Allmen en descente. C'est ce qui m'a sauvé. Mais très honnêtement, si les choses s'étaient passées autrement, je ne me serais pas défendu.

Blick a fait un photomontage où l'on vous voit chauve. Vous plaît-il ?

Je le trouve drôle (sourit). Ce qui me rend le plus heureux, ce sont les coulisses de cette action. Les coureurs, les entraîneurs, le staff - tous ont participé. Cela montre la forte cohésion qui existe au sein de la délégation suisse. En tant que co-président de Swiss-Ski, cela me fait chaud au cœur, car c'est exactement ainsi que je le veux - tous ensemble, personne seul.

La Suisse a dominé les Mondiaux avec 13 médailles. Dans l'histoire, il n'y a eu plus de métaux précieux qu'à Crans-Montana en 1987 avec 14 médailles.

Chez les hommes, nous n'avons jamais eu autant de succès dans l'histoire. C'est incroyable ce que nous avons vécu. Pour moi, le combiné par équipe était emblématique: avoir six Suisses sur le podium, ça veut tout dire. Nous avons l'équipe la plus forte. Et je ne parle pas seulement des athlètes, mais aussi des entraîneurs et des intendants: tout le monde.

Chez les hommes, qui sont les artisans du succès en vitesse?

D'abord notre entraîneur en chef Tom Stauffer - il est le maître d'œuvre. Ensuite, nous avons Reto Nydegger, le coach de descente. Il a travaillé en Norvège et nous a apporté l'esprit qui caractérise les Norvégiens. Et puis il y a Franz Heinzer en Coupe d'Europe, qui fait monter un ou deux skieurs en Coupe du monde chaque année. Cet axe, avec tous les autres entraîneurs autour, est magique.

Chez les femmes, c'est plus compliqué, non?

Nous sommes également numéro 1 au classement par nation de la Coupe du monde féminine. Malgré tout, nous avons du travail à faire en vitesse.

Il n'y a pas eu de médaille en descente ou en super-G lors de ces Mondiaux.

Si la piste ne convient pas à 100% à Lara Gut-Behrami comme à Saalbach et que Corinne Suter revient de blessure, cela devient compliqué. Nous avons maintenant encore deux ans pour faire avancer le changement de génération. Nous devrons être prêts au plus tard après l'hiver 2027/28, après Crans-Montana.

Mais Gut-Behrami se retirera déjà après l'hiver prochain.

C'est l'une des plus grandes skieuses que nous ayons jamais eues. La remplacer est probablement impossible.

Que pensez-vous du doublé des femmes en slalom?

Camille Rast est actuellement la meilleure slalomeuse du monde, y compris en Coupe du monde. Et on peut toujours compter sur Wendy Holdener. Et derrière, il y a du monde.

Mis à part les performances suisses. Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu à Saalbach ?

Tout. L'infrastructure était excellente, l'hospitalité aussi. Et je voudrais aussi souligner les pistes. Pour moi, les pistes de vitesse sont un exemple parfait pour l'avenir.

Dans quel sens?

Elles n'étaient ni des parcours à haute vitesse ni particulièrement dangereuses. Et la préparation, tout simplement parfaite: de la première à la dernière porte, nous avions des conditions de neige similaires. C'était unique en son genre.

La barre est placée assez haut pour les championnats du monde 2027, n'est-ce pas?

Les responsables de Crans-Montana sont venus ici et ont été très attentifs. Nous voulons faire aussi bien - au moins.

Il n'y a rien que vous n'ayez pas aimé?

Si. J'ai assisté samedi aux qualifications pour le slalom hommes. Il y avait 130 partants, mais presque personne n'a vu quelque chose, car ils étaient loin, sur une autre piste. Je trouve cela dommage. À Crans-Montana, nous voulons les rapprocher des fans.

En revanche, le combiné par équipes a été très bien accueilli par le public.

Là, je dois rendre hommage à la FIS. Le combiné par équipes était sensationnel, presque toutes les stars y ont participé. C'était vraiment cool.

Avant les Mondiaux, beaucoup pensaient que Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami se distingueraient dans l'équipe suisse. Il en a été autrement. Comment voyez-vous les choses?

Pour moi, ces deux-là restent toujours les leaders. Tous deux avancent avec un engagement incroyable et entraînent les autres dans leur sillage.

Thomas Tumler a remporté l'argent en slalom géant à 35 ans et a remercié qu'on ne l'ait pas retiré des cadres il y a trois ans.

Auparavant, nous avons abandonné certains athlètes beaucoup trop tôt. J'ai dit un jour: je préfère en avoir dix que nous entraînons pendant un an de trop plutôt qu'un que nous arrêtons trop tôt de sélectionner. Dans le passé, nous avons probablement perdu l'un ou l'autre talent de cette manière. Si quelqu'un a le potentiel, nous lui donnons du temps. Thomi en est le meilleur exemple.

Swiss-Ski est-elle une fédération de confort?

Ceux qui me connaissent savent que j'ai des exigences élevées. Nous ne sommes certainement pas une fédération de confort, mais nous donnons aussi une chance aux personnes qui ont dû lutter contre des blessures ou qui n'ont pas eu de chance sous une autre forme.

En 1987, la Suisse a remporté 14 médailles à Crans-Montana. Est-il possible d'égaler ce succès lors des Mondiaux 2027 sur le même site?

Nous voulons toujours nous améliorer.

Après Saalbach, il ne reste plus beaucoup de marge de manœuvre.

Nous avons en tête le nombre de médailles de 1987, il est élevé et nous en sommes conscients! Mais nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes en 2027.

A Crans-Montana, les oppositions à la construction du stade d'arrivée sont toujours en suspens. Le président de la commune, Nicolas Féraud, a estimé que l'on risquait de perdre les Mondiaux si l'on ne trouvait pas rapidement une solution. Les championnats du monde 2027 auront-ils lieu à coup sûr en Suisse?

Les six messieurs qui ont fait opposition devraient être conscients de ce qui suit: C'est une action contre le ski, Crans-Montana et le Valais. Je n'ai aucune compréhension pour cela.

Le temps presse.

C'est pourquoi j'aimerais rencontrer ces six hommes en personne le week-end prochain, le président de la FIS Johan Eliasch viendra également à Crans-Montana pour l'occasion. Nous voulons leur parler pour que nous puissions enfin mettre un terme à ce douloureux sujet.

Le système suisse permet de telles oppositions, elles sont légitimes.

D'accord. Et nous respectons aussi ce système. Mais que quelques personnes se placent devant un système global et ne pensent qu'à elles - j'ai beaucoup de mal avec cela.

Revenons aux Mondiaux de Saalbach. Rétrospectivement, quelle note donneriez-vous à la Suisse?

Un 6, sans aucun doute!