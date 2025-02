Revers pour Lara Gut-Behrami à Sestrieres! la star du ski suisse est éliminée après 61 secondes de course et son état forme soulève des questions. Qu'en pense-t-elle? Personne ne le saura, puisqu'elle a décidé de garder le silence.

1/5 A-t-elle digéré les Mondiaux? Lara Gut-Behrami est éliminée lors du premier des deux slaloms géants à Sestrières. Photo: Getty Images

Mathias Germann

Il y a à peine un mois, le monde était encore en ordre, Lara Gut-Behrami montait sur la plus haute marche du podium après sa victoire en super-G à Garmisch (Allemagne). Et aujourd'hui? Les sentiments ont complètement changé. La Tessinoisei est éliminée du géant de Sestrieres (Italie) après 61 secondes et signe un zéro qui fait mal.

«Ce sont des choses qui arrivent», objecteront certains. C'est vrai. Mais il est tout de même étonnant qu'une skieuse de classe mondiale comme Lara Gut-Behrami se plante sur une bosse aussi facile en apparence.

C'est pourtant exactement ce qui lui arrive dans le Piémont. Lara Gut-Behrami skie trop directement, glisse sur le ski intérieur et rate la porte suivante. L'ancien slalomeur Didier Plaschy situe le problème dans le manque de confiance. «Déjà dans la partie supérieure, Lara a dévié et a attaqué la courbe beaucoup trop haut et rond», explique le Valaisan. Les chiffres le montrent: Lara Gut-Behrami n'est que la dixième skieuse la plus rapide au premier temps intermédiaire. Des virages bien maîtrisés suivent avant qu'elle ne soit éliminée.

Même sans malchance, Lara Gut-Behrami n'aurait sans doute pas pu prétendre à la victoire. «Lara est actuellement numéro 4 en géant, mais pas plus», assure Didier Plaschy. Federica Brignone (Italie) et Alice Robinson (Nouvelle-Zélande) sont, comme aux Mondiaux, au-dessus de tout le monde. A ces deux championnes s'ajoute Paula Moltzan (Etats-Unis), qui termine sixième.

Federica Brignone s'envole au général

Que se passe-t-il avec Lara Gut-Behrami? Les Mondiaux ont visiblement laissé des traces. On se souvient qu'elle a terminé huitième en super-G et qu'elle a été éliminée en descente. Lors du combiné par équipe, elle s'est classée 12e en descente, puis 5e en slalom géant, à 2,68 secondes de Federica Brignone.

Pour faire la lumière sur cette affaire, il serait utile de connaître son point de vue. Seulement voilà: elle renonce à toute interview. Après son échec, elle évite non seulement la presse dans l'aire d'arrivée, mais aussi les chaînes de télévision. La déception a dû être grande pour la Tessinoise. Et le fait est là: Au classement général de la Coupe du monde, Lara Gut-Behrami a désormais 170 points de retard. «Federica Brignone est extrêmement performante en ce. moment. Il sera difficile de la rattraper», déclare Didier Plaschy.

Et les autres Suissesses? La championne du monde de slalom Camille Rast (9e), Wendy Holdener (20e) et Vanessa Kasper (28e) marquent des points. Camille Rast commente ainsi sa course: «Il y avait de bonnes choses, mais il y a encore beaucoup à améliorer».

Pour toutes les skieuses, le travail continue dès ce samedi, car un nouveau géant est prévu à Sestrières, une nouvelle chance. Lara Gut-Behrami peut donc rapidement faire oublier son échec de vendredi.