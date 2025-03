1/5 Cyprien Sarrazin ne sait pas s'il participera à nouveau à une course de Coupe du monde. Photo: SVEN THOMANN

Cédric Heeb

Plus de deux mois se sont écoulés depuis la terrible chute de Cyprien Sarrazin. Lors de l'entraînement en vue de la descente de Bormio, le Français a chuté de manière spectaculaire et s'est violemment écrasé sur la piste du Stelvio, dure comme de la glace. Le diagnostic: hémorragie cérébrale. Le spécialiste de la vitesse parle maintenant de son rétablissement - et il a des nouvelles réjouissantes.

«Je vais vraiment bien. Les progrès sont plus rapides que prévu», raconte le vainqueur de Wengen en 2024. Ce qui n'a pas changé en revanche, c'est sa vision: «Je vois toujours double». Mais physiquement, il est de plus en plus en forme.

Le spécialiste de la vitesse est conscient de la chance qu'il a eue: «Je n'étais pas loin de la catastrophe. J'ai failli mourir», reconnaît Cyprien Sarrazin en évoquant sa chute à Bormio. Il prend maintenant le temps de se rétablir complètement, car sa chute lui a également laissé des séquelles au niveau du genou et du dos.

Pas de retour en Coupe du monde?

Cyprien Sarrazin ne sait pas encore quand il retournera sur les skis. Mais la flamme brûle toujours. «Reprendre le sport fait partie de mes objectifs. Mais j'avance jour après jour», déclare le double triomphateur de Kitzbühel en 2024.

Le «Sanglier», son surnom, laisse toutefois une question importante sans réponse: Fera-t-il un jour son retour en Coupe du monde? «Reprendre le ski, oui, mais en compétition? Je ne sais pas».