Stefano Gross quitte le circuit. Photo: Getty Images

«Aujourd’hui, avec cette dernière course de Coupe du monde, ma carrière prend fin», écrit Stefano Gross (38 ans) dimanche sur Instagram. Le spécialiste italien du slalom, qui avait déjà annoncé sa retraite fin janvier, parle d’un «long voyage jalonné de moments inoubliables». Il adresse un immense merci à sa famille, et en particulier à sa femme, qui l’a soutenu «dans les bons comme dans les moins bons moments». Puis, le skieur aux douze podiums en Coupe du monde (dont une victoire à Adelboden en 2015) dévoile une douce nouvelle: «Je la remercie de bientôt m’offrir la plus belle chose au monde», écrit-il, ajoutant un emoji bébé.

Dans un communiqué de la fédération italienne, le skieur de 38 ans revient également sur sa dernière saison et se dit «déçu» de son déroulement – et pas seulement sur le plan sportif (meilleur résultat: une 17e place à Val d’Isère). Il ne mâche pas ses mots: «Après tant d’années, je m’attendais à un autre traitement dans l’équipe, et je n’éprouvais plus de plaisir. Tout cela m’a conduit à prendre la décision de raccrocher.» Par amour du sport, il aurait «pu continuer encore cinq ans», mais «pour bien travailler, il faut des motivations – et elles n’étaient plus là». Stefano Gross ne précise toutefois pas exactement le fond de sa critique.