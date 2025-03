Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Marco Odermatt a pris la troisième place du géant de Coupe du monde de Kranjska Gora samedi. Le Nidwaldien a été battu par le Norvégien Henrik Kristoffersen, vainqueur devant le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen.

Le détenteur du gros globe de cristal devra patienter avant d'égaler le Luxembourgeois Marc Girardelli et Lara Gut-Behrami avec un 46e succès en Coupe du monde. En Slovénie, Marco Odermatt est tombé sur plus fort que lui, comme lors des derniers géants qu'il a disputés.



Troisième à Schladming puis quatrième aux Mondiaux, "Odi" est moins dominateur dans sa discipline fétiche cette saison, malgré trois succès consécutifs entre le 14 décembre et le 12 janvier (Val d'Isère, Alta Badia, Adelboden). Une discipline dans laquelle il voit son avance au classement fondre comme neige au soleil.

Son avance sur Henrik Kristoffersen rétrécit

Le triple vainqueur du petit globe du géant ne compte désormais plus que 41 points d'avance sur Henrik Kristoffersen, qui n'a pas tremblé au moment de fermer le portillon de départ samedi. Le Norvégien a signé son 32e succès en Coupe du monde, le 8e en géant sur une piste qu'il affectionne particulièrement.



Avec le 21e temps de la deuxième manche, Marco Odermatt a terminé à 0''52 de Kristoffersen. Il a aussi été battu par Lucas Pinheiro Braathen, 2e à 0''41 de Kristoffersen, et qui signe son quatrième podium sous les couleurs brésiliennes.



Derrière les trois hommes, Loïc Meillard a pris une bonne 6e place (+0''91) qui aurait pu être plus élevée sans une grosse erreur sur le bas du premier tracé. Vice-champion du monde du géant à Saalbach devant le skieur d'Hérémence, Thomas Tumler a lui pris la 8e place, à 1''07 du vainqueur du jour.



Quant au jeune Lenz Hächler (21 ans), il a manqué l'occasion de marquer ses premiers points en Coupe du monde. Après son 23e rang en première manche, le Zougois a commis une faute en début d'après-midi et a été éliminé.