Quel beau dimanche pour Alexis Monney! Photo: Sven Thomann

Les skieurs suisses ont dominé la descente cet hiver, remportant quatre des cinq épreuves de Coupe du monde, à chaque fois avec un doublé. Naturellement, ils arrivaient aux Mondiaux en position de favoris. Tous les regards étaient tournés vers le tenant du titre, Marco Odermatt (27 ans), mais la course ne s’est pas déroulée comme prévu pour le Nidwaldien. En franchissant la ligne d’arrivée, son visage en disait long: cinquième place, pas de médaille. «J’ai commis deux ou trois erreurs, et quand on veut être champion du monde, ça ne pardonne pas», a-t-il confié à la SRF.

Marco Odermatt savait qu’il devait attaquer après avoir entendu les performances impressionnantes de Franjo von Allmen, Vincent Kriechmayr et Alexis Monney. «J’ai réussi à être rapide sur trois sections, mais dans les autres, ça n’a pas suffi», a-t-il expliqué, évoquant quelques fautes inhabituelles qui l’ont perturbé.

Malgré sa déception, Marco Odermatt a tenu à féliciter ses coéquipiers. Franjo von Allmen (23 ans) a créé la sensation en décrochant l’or, tandis qu’Alexis Monney (25 ans) s’est offert le bronze. «C’est génial d’avoir deux Suisses sur le podium. On ne pouvait pas rêver mieux! Ça aide à digérer ma course», a-t-il admis, avant d’ajouter qu’il comptait bien retrouver ses émotions du Super-G pour fêter ça dignement.

«Un peu dingue»

Encore sous le choc de sa victoire, Franjo von Allmen peinait à réaliser ce qu’il venait d’accomplir. «C’est la folie, j’essaie juste de profiter», a-t-il déclaré au micro de la SRF. «Être champion du monde de descente? Ça ne semble pas encore réel… mais c’est un peu dingue!» Il a tout donné, cherchant à garder une ligne agressive, et la stratégie a payé. Depuis l’aire de départ, il avait regardé la descente d’Alexis Monney: «J’ai eu une putain de joie en le voyant arriver avec ce chrono!» Avant de conclure avec un sourire: «Ce soir, on va finir par terre.»

De son côté, Alexis Monney était lui aussi incrédule. «Partager le podium avec Franjo, c’est énorme. Ça ressemble à un rêve.» Un passage délicat en milieu de course l’avait convaincu qu’il ne jouerait pas la gagne, mais son avance à l’arrivée l’a surpris. Il a reconnu avoir ressenti une certaine pression. «Les attentes étaient grandes, pour moi et pour l’équipe», a-t-il confié, avant de se réjouir du bilan d’ensemble: «Trois Suisses dans le top 5, c’est magnifique!»

Tous n’étaient pas à la fête. Stefan Rogentin (30 ans) et Justin Murisier (33 ans) n’ont pas caché leur frustration. «Avec une seconde de retard, c’est que la course n’a pas été bonne», a lâché le Grison, qui termine à 1’’38 de Franjo Von Allmen. Quant au Valaisan, sa déception était palpable: «Je ne peux rien retirer de positif de ma descente. Je ne suis pas venu pour une huitième place. C’était insuffisant, tout simplement.»