Quelle victoire spectaculaire pour Lauren Macuga à Sankt-Anton! L'Américaine de 22 ans rayonne après son premier triomphe et prévoit une fête au «Krazy Kanguruh». Avec son chapeau de pêcheur et ses interviews décalées, elle fait sensation.

1/6 Première victoire en Coupe du monde pour Lauren Macuga! Le nom de l'Américaine a des origines germano-polonaises. Il se prononce «Massuga». Photo: AFP

Mathias Germann

Y a-t-il déjà eu une gagnante rayonnant autant en Coupe du monde? Lauren Macuga, l'Américaine de 22 ans originaire de Park City, s'impose pour la première fois sur le skieur et ne s'arrête pas se sourire. Elle confirme ensuite la rumeur selon laquelle elle a réservé une table avant la course au «Krazy Kanguruh», un lieu de fête tenu par le double champion du monde et champion olympique autrichien Mario Matt. «Oui, j'ai l'intention de faire la fête aujourd'hui», dit-elle en riant.

Le kangourou fou? Le nom convient à Lauren Macuga - dans le bon sens du terme. Elle est aussi forte en course qu'elle est franche et drôle en interview. Depuis la saison dernière, elle se distingue par son chapeau de pêcheur qu'elle porte toujours après les courses. «Il est aux couleurs des Etats-Unis, tout comme mon t-shirt et mon pantalon. Je veux que tout le monde sache d'où je viens!»

Lauren Macuga explique qu'elle est complètement folle des chapeaux de pêcheurs: «J'en collectionne partout où je vais. J'en ai 26». Pourquoi ne porte-t-elle pas de casquette de baseball? «Parce qu'elles n'ont pas l'air si drôles».

Mais le fait que Lauren Macuga (prononcé Massuga) porte un couvre-chef spécial a aussi une raison plus sérieuse: elle n'a pas de sponsor dit «de tête». Si elle continue à skier aussi vite, cela changera rapidement. «Si vous cherchez une Américaine folle, vous êtes au bon endroit», explique-t-elle clairement.

Sur le plan sportif, le fait que ses deux sœurs mènent également une carrière sportive est particulier: Sam (22 ans) est sauteuse à ski et Alli Macuga (21 ans) skieuse freestyle. Toutes participent à la Coupe du monde. «Nous avons le rêve de nous présenter ensemble aux Jeux olympiques de 2026», explique Lauren Macuga.

Krazy Kanguruh? Lindsey Vonn: «Je suis trop vieille pour ça»

Dans deux ans, Lindsey Vonn devrait également être de la partie. La skieuse américaine de 40 ans, qui a une prothèse partielle au genou, montre une nouvelle fois sa classe en terminant à une superbe 4e place. «C'était un super week-end. Je suis très heureuse», a déclaré Lindsey Vonn. Et que pense-t-elle de Lauren Macuga? «Elle skie super bien, n'a pas peur et a beaucoup de force. Une vraie tigresse!»

Contrairement à ses coéquipières, Lindsey Vonn ne prévoit pas de faire la fête au Krazy Kanguruh. «Je suis trop vieille pour ça«, dit-elle en riant. C'est quelque chose pour les «jeunes filles», selon la quadragénaire. «Je reste à l'hôtel avec mon chien».