Corinne Suter n'est pas parvenue à cueillir un troisième podium en trois jours à Soldeu. La victoire est revenue à l'Italienne Sofia Goggia.

ATS Agence télégraphique suisse

La Schwytzoise a néanmoins signé la meilleure performance helvétique dans le deuxième super-G disputé sur la neige andorrane, terminant 4e d'une course gagnée par Sofia Goggia.

Partie comme la veille avec le dossard 1, Corinne Suter a réalisé une course propre sur un parcours très similaire à celui tracé samedi, faisant à nouveau parler ses qualités de glisseuse dans un second secteur favorable aux descendeuses. Mais cela n'a pas suffi pour aller chercher un 29e podium en Coupe du monde.

Loin du compte lors des épreuves olympiques, Corinne Suter quitte néanmoins Soldeu avec un sourire et une confiance retrouvés. La Schwytzoise, victorieuse en descente et 3e du premier super-G à Soldeu, sera de la partie dans les deux disciplines lors des finales en Norvège.

Sofia Goggia, la plus forte

Deuxième samedi - 0''10 devant la Schwytzoise - et sixième à s'élancer dimanche, Alice Robinson a pourtant échoué à 0''34 de Corinne Suter (7e rang final pour la Néo-Zélandaise). Mais la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie (dossard 9) a rapidement mis fin aux espoirs de victoire de Corinne Suter en la devançant de 0''29.

Et Sofia Goggia a mis ensuite tout le monde d'accord. A l'aise dans tous les secteurs, l'Italienne a cueilli son 28e succès sur le Cirque blanc, le neuvième en super-G. Elle a devancé la gagnante de la veille Emma Aicher (2e) de 0''24 et Vickhoff Lie (3e) de 0''31 pour conforter sa 1re place dans la Coupe du monde de la discipline.

Malorie Blanc, qui avait terminé 11e samedi, n'a en revanche pas trouvé la solution dimanche. La gagnante de Crans-Montana a perdu 2''15 sur Sofia Goggia pour terminer 15e. La Valaisanne est désormais 7e de la Coupe du monde de super-G à deux courses de la fin de l'hiver.