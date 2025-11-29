Camille Rast proche du podium en géant à Copper Mountain

La star valaisanne Camille Rast a signé une performance de choix dans le deuxième géant de la saison, samedi à Copper Mountain.

La Valaisanne a obtenu une belle 5e place dans une course remportée par la Néo-Zélandaise Alice Robinson, qui s'est offert un cinquième succès en Coupe du monde.

C'est en géant que l'absence de Lara Gut-Behrami devrait se faire le plus ressentir dans le camp helvétique. Depuis le début de l'hiver 2022/23, la Tessinoise a obtenu 15 des 16 podiums fêtés par les Suissesses en géant, avec six victoires à la clé. Seule exception, la 3e place de Camille Rast à Killington en novembre 2024.

Une Camille Rast qui est décidément à l'aise sur la neige nord-américaine. La championne du monde de slalom, seulement 15e du géant de Sölden à la fin octobre, a fait bien mieux pour sa première course de la saison outre-Atlantique. Ses problèmes de hanche ne semblent plus vraiment la perturber.

Une très belle deuxième manche pour Camille Rast

En confiance après s'être hissée sur la troisième marche du podium dans le slalom de Gurgl six jours plus tôt, Camille Rast s'est montrée particulièrement inspirée sur le second tracé samedi. La Vétrozienne a ainsi gagné cinq places pour signer son deuxième meilleur résultat dans un géant de Coupe du monde.

Modeste 30e à Sölden, Wendy Holdener a aussi montré de bonnes choses samedi, surtout sur le haut des deux parcours. La Schwytzoise, 20e après la manche initiale, a décroché un bon 18e rang. De quoi lui permettre d'aborder en confiance le slalom dominical, où elle visera son premier podium de la saison.

Troisième Suissesse en lice sur le second parcours, Vanessa Kasper devra se contenter d'une 26e place. La Grisonne, probante 17e sur le premier tracé, n'a pas retrouvé le relâchement nécessaire en finale. Elle se souviendra qu'elle devançait au terme de la première manche une certaine Mikaela Shiffrin, finalement 14e de ce géant.