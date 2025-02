La tondeuse était menaçante! Loïc Meillard refuse de se raser le crâne après avoir remporté l'or

Le génial skieur Loïc Meillard attache une grande importance à son look! Même après son plus grand triomphe, il ne perd pas la tête... et met son veto quand ses coéquipiers lui proposent de lui raser le crâne!