1/8 15 fois en l'air : les nombreuses vagues et la pente plutôt peu raide de Saalbach ne conviennent pas à Lara Gut-Behrami. Photo: Getty Images

Mathias Germann et Sven Thomann

Petite mais costaude! Lara Gut-Behrami (33 ans) a déjà prouvé à maintes reprises qu'elle pouvait être rapide en descente malgré sa taille de seulement 1,60 m et ses 60 kilos estimés.

Elle a fêté 13 de ses 46 victoires en Coupe du monde dans cette discipline et a également remporté quatre médailles lors de grands événements - mais jamais l'or. A Saalbach (Autriche), il y a malheureusement peu de chances qu'elle puisse combler cette lacune dans son palmarès. La raison? La piste Ulli Maier du Zwölferkogel.

Tout d'abord, la pente n'est pas particulièrement raide. Le poids est donc d'autant plus important. «La grande partie glissante en haut est certainement un inconvénient pour Lara», explique l'ex-descendeuse Nicole Schmidhofer (Autriche). Elle est convaincue que l'avantage aérodynamique des petites skieuses ne compense pas l'inconvénient du manque de masse.

Nicole Schmidhofer a une morphologie similaire à celle de Lara Gut-Behrami et dit: «J'ai déjé vécu cela au départ avec Mirjam Puchner. Quand nous poussions exactement de la même manière, elle arrivait tout simplement plus vite à la vitesse maximale».

Mirjam Puchner (32 ans, Autriche) qui n'a jamais figuré dans le top 8 d'une descente de la Coupe du monde cet hiver, sera au départ ce samedi avec de grandes ambitions. Aujourd'hui, la grande Salzbourgeoise (1,80 m et 72 kilos) fait partie des favorites pour l'or. La Tchèque Ester Ledecka (1,73 m, 68 kilos), l'Allemande Emma Aicher (1,75 m, 75 kilos) et l'Américaine Breezy Johnson (1,73 m, 66 kilos) sont elles aussi nettement plus grandes que Lara Gut-Behrami et ont une grande envie de remporter des médailles.

Des amortisseurs de 10 ou 30 centimètres ?

Le deuxième problème de Lra Gut-Behrami, outre son manque de masse, réside dans ses jambes comparativement peu longues. Pourquoi? Un coup d'œil sur l'entraînement final le montre clairement: la piste est parsemée de nombreux petits sauts, Lara Gut-Behrami est en l'air 15 fois au total. A cela s'ajoutent d'autres bosses qu'elle doit amortir. «C'est là que les grandes athlètes ont un autre avantage, car elles ont des skis plus longs», explique Gilles Roulin.

Cet ancien spécialiste de la vitesse réalise à Saalbach des prises de vue en caméra casque pour un film de cinéma. «Le calcul est simple: si ton amortisseur fait 30 centimètres de long au lieu de 10, tu peux mieux passer les bosses».

Il n'y aurait donc aucun espoir pour Lara Gut-Behrami? Si. Nicole Schmidhofer: «Lara attaque les bosses comme une spécialiste de skicross, ses genoux sont presque à côté de ses oreilles. C'est vraiment génial. Je mise certes sur Mirjam Puchner, mais Lara et Corinne Suter font pour moi partie du cercle des favorites».