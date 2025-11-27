Lara Gut-Behrami fait partie des skieuses les plus titrées de l’histoire. En mars, elle a franchi la barre symbolique et magique des 100 podiums. Au début de la saison d’hiver 2025/26, le 101ᵉ a suivi. Nous revenons sur cette performance à travers 101 photos.

Les 101 podiums en Coupe du monde de Lara Gut-Behrami

Saison 2007/08: Le premier podium

Lara Gut (encore sans Behrami) n’a pas encore 17 ans lorsqu’elle monte pour la première fois de sa carrière sur le podium. C'était lors de la descente de Saint-Moritz, où elle termine troisième.

Saison 2008/09: 2 podiums

Le deuxième podium de sa carrière est aussi sa première victoire en Coupe du monde. Le lieu de l'heureux événement? À nouveau Saint-Moritz.

Saison 2010/11: 4 podiums

Lors de la saison 2009/10, elle n’est montée sur aucun podium. Ce n’était pas parce qu’elle ne skíait pas assez vite, mais parce qu’elle était blessée.

Saison 2012/13: 2 podiums

Seulement deux podiums en une saison: un bilan plutôt mitigé, lorsqu'on connaît le rendement et les qualités de la skieuse tessinoise.

Saison 2013/14: 9 podiums

Quelle saison! Neuf podiums, dont sept victoires, et le premier triomphe en Coupe du monde de super-G.

Saison 2014/15: 2 podiums

Après son ascension fulgurante, un coup de frein: seulement deux podiums, mais les deux fois sur la plus haute marche!

Saison 2015/16: 13 podiums

Cette saison-là, la Tessinoise domine de manière écrasante et remporte pour la première fois le classement général de la Coupe du monde.

Saison 2016/17: 9 podiums

Là aussi, c'est une saison de haut niveau, mais il y a quatre podiums de moins que l'année précédente.

Saison 2017/18: 3 podiums

Une fois de plus, une blessure la freine, ce qui fait qu’elle ne monte «que» trois fois sur le podium cette saison-là.

Saison 2018/19: 2 podiums

Deux podiums et aucune victoire: elle n'avait plus connu un tel échec depuis ses débuts en 2007/08.

Saison 2019/20: 3 podiums

Les résultats reviennent lentement mais sûrement: trois podiums, dont le dernier coïncide avec le 50e de sa carrière!

Saison 2020/21: 10 podiums

Dix podiums en une saison: c'est le nombre le plus élevé depuis 5 ans!

Saison 2021/22: 5 places podiums

Trois fois en super-G, une fois en géant, une fois en descente. Un bilan correct en 2021/22, mais la Tessinoise en veut encore plus.

Saison 2022/23: 9 podiums

Plus Lara Gut-Behrami vieillit, plus elle a de succès.

Saison 2023/24: 16 podiums

La saison de loin la plus réussie de sa carrière: elle monte pas moins de 16 fois sur un podium de Coupe du monde. De la folie!

Saison 2024/25: 10 podiums

Incroyable, Lara Gut-Behrami est la deuxième Suissesse après Vreni Schneider à réaliser 100 podiums en Coupe du monde.

Saison 2025/26: Un podium

La Suissesse a bien débuté sa dernière saison avec une troisième place à Sölden, mais elle a ensuite lourdement chuté à l’entraînement aux États-Unis. La question se pose désormais: ce 101e podium en Coupe du monde était-il aussi son dernier?