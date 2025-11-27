DE
La Suissesse en 101 images
Les 101 podiums en Coupe du monde de Lara Gut-Behrami

Lara Gut-Behrami fait partie des skieuses les plus titrées de l’histoire. En mars, elle a franchi la barre symbolique et magique des 100 podiums. Au début de la saison d’hiver 2025/26, le 101ᵉ a suivi. Nous revenons sur cette performance à travers 101 photos.
101 podiums en Coupe du monde: le palmarès de Lara Gut-Behrami est gigantesque.
Photo: freshfocus
Daniel Leu

Saison 2007/08: Le premier podium

Lara Gut (encore sans Behrami) n’a pas encore 17 ans lorsqu’elle monte pour la première fois de sa carrière sur le podium. C'était lors de la descente de Saint-Moritz, où elle termine troisième.

2 février 2007: 3ème place à la descente de Saint-Moritz (Suisse).
Photo: URS BUCHER

Saison 2008/09: 2 podiums

Le deuxième podium de sa carrière est aussi sa première victoire en Coupe du monde. Le lieu de l'heureux événement? À nouveau Saint-Moritz.

20 décembre 2008: 1ère place au Super-G de Saint-Moritz (Suisse).
Photo: Keystone

Saison 2010/11: 4 podiums

Lors de la saison 2009/10, elle n’est montée sur aucun podium. Ce n’était pas parce qu’elle ne skíait pas assez vite, mais parce qu’elle était blessée.

18 décembre 2010: 3ème place à la descente de Val-d'Isère (France).
Photo: Keystone

Saison 2012/13: 2 podiums

Seulement deux podiums en une saison: un bilan plutôt mitigé, lorsqu'on connaît le rendement et les qualités de la skieuse tessinoise. 

14 décembre 2012: 1ère place à la descente de Val-d'Isère (France).
Photo: Keystone

Saison 2013/14: 9 podiums

Quelle saison! Neuf podiums, dont sept victoires, et le premier triomphe en Coupe du monde de super-G.

26 octobre 2013: 1ère place au slalom géant de Sölden (Autriche).
Photo: Keystone

Saison 2014/15: 2 podiums

Après son ascension fulgurante, un coup de frein: seulement deux podiums, mais les deux fois sur la plus haute marche!

7 décembre 2014: 1ère place au Super-G de Lake Louise (Canada).
Photo: Keystone

Saison 2015/16: 13 podiums

Cette saison-là, la Tessinoise domine de manière écrasante et remporte pour la première fois le classement général de la Coupe du monde.

27 novembre 2015: 1ère place au slalom géant d'Aspen (USA).
Photo: AP

Saison 2016/17: 9 podiums

Là aussi, c'est une saison de haut niveau, mais il y a quatre podiums de moins que l'année précédente.

22 octobre 2016: 1ère place au slalom géant de Sölden (Autriche).
Photo: AP

Saison 2017/18: 3 podiums

Une fois de plus, une blessure la freine, ce qui fait qu’elle ne monte «que» trois fois sur le podium cette saison-là.

3 décembre 2017: 2ème place au Super-G de Lake Louise (Canada).
Photo: AP

Saison 2018/19: 2 podiums

Deux podiums et aucune victoire: elle n'avait plus connu un tel échec depuis ses débuts en 2007/08.

8 décembre 2018: 2ème place au Super-G de Saint-Moritz (Suisse).
Photo: AP

Saison 2019/20: 3 podiums

Les résultats reviennent lentement mais sûrement: trois podiums, dont le dernier coïncide avec le 50e de sa carrière!

26 janvier 2020: 3ème place au Super-G de Bansko (Bulgarie).
Photo: keystone-sda.ch

Saison 2020/21: 10 podiums

Dix podiums en une saison: c'est le nombre le plus élevé depuis 5 ans!

26 novembre 2020: 3ème place au slalom parallèle de Lech/Zürs (Autriche).
Photo: keystone-sda.ch

Saison 2021/22: 5 places podiums

Trois fois en super-G, une fois en géant, une fois en descente. Un bilan correct en 2021/22, mais la Tessinoise en veut encore plus. 

23 octobre 2021: 2ème place au slalom géant de Sölden (Autriche).
Photo: Sven Thomann

Saison 2022/23: 9 podiums

Plus Lara Gut-Behrami vieillit, plus elle a de succès.

26 novembre 2022: 1ère place au slalom géant de Killington (USA).
Photo: Getty Images

Saison 2023/24: 16 podiums

La saison de loin la plus réussie de sa carrière: elle monte pas moins de 16 fois sur un podium de Coupe du monde. De la folie!

20 octobre 2023: 1ère place au slalom géant à Sölden (Autriche).
Photo: Sven Thomann

Saison 2024/25: 10 podiums

Incroyable, Lara Gut-Behrami est la deuxième Suissesse après Vreni Schneider à réaliser 100 podiums en Coupe du monde.

14 décembre 2024: 3ème place à la descente de Beaver Creek (USA).
Photo: keystone-sda.ch

Saison 2025/26: Un podium

La Suissesse a bien débuté sa dernière saison avec une troisième place à Sölden, mais elle a ensuite lourdement chuté à l’entraînement aux États-Unis. La question se pose désormais: ce 101e podium en Coupe du monde était-il aussi son dernier?

25 octobre 2025: 3e place au slalom géant à Sölden (Aut), en ouverture de saison.
Photo: Johann Groder/Expa/freshfocus
