Lara Gut-Behrami, sans bonnet Ragusa, mais avec toute sa détermination! Photo: AFP

Blick Sport

Lors de l'ouverture de la saison à Sölden, Lara Gut-Behrami a provoqué un big bang: la Tessinoise de 33 ans a déclaré forfait de manière inattendue, suscitant l'inquiétude de ses supporters. La skieuse souhaite débuter la saison à Killington (Etats-Unis) un bon mois plus tard. «Je vais bien. C'est bien mieux qu'il y a un mois», a-t-elle déclaré à SRF. «À Sölden, tout s'est ligué contre moi. Cela n’a tout simplement pas fonctionné comme je le souhaitais. Ce mois m’a donné le temps de me lancer dans les choses que je souhaite. Je me sens beaucoup mieux.»

Elle a maintenant hâte de reprendre la course et de retrouver le rythme. «Ça m'a manqué.» Après Sölden, il a fallu encore une semaine à Lara Gut-Behrami «jusqu’à ce que la douleur disparaisse en bonne partie». Elle a ensuite pu s'entraîner à nouveau normalement. Elle a effectué sa préparation finale à Copper Mountain (Etats-Unis). «Nous avons pu bien nous entraîner pendant quatre jours. C'était très important.»