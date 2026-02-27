Federica Brignone n'a pas pris le départ de la descente en Andorre, elle qui souffre de douleurs persistantes après sa chute horrifiante à Val di Fassa il y a environ un an. La retraite sportive semble proche, même après deux médailles olympiques.

Petar Djordjevic

Federica Brignone avait déjà couronné sa saison 2024/25 en remportant le classement général de la Coupe du monde. Malgré cela, «la Tigresse», âgé de 35 ans aujourd'hui, s’est tout de même alignée aux championnats d’Italie. Et puis le drame est arrivé. Le 3 avril 2025, lors du géant de Val di Fassa, Federica Brignone chute lourdement en deuxième manche.

Le verdict tombe peu après: fractures multiples de la tête du péroné et du tibia, ainsi qu’une rupture des ligaments croisés.

S’ensuivent des mois de souffrance et d’angoisse. Mais l’histoire prend des allures de conte de fées. L'Italienne se bat avec une détermination impressionnante, revient à temps pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026 et décroche deux sensationnelles médailles d’or en super-G et en géant.

Mais l’euphorie laisse rapidement place à la douleur. Celle-ci ronge l’Italienne, comme elle le confie dans une interview émouvante à la La Gazzetta dello Sport. «Quand je skie le matin, je boite ensuite toute la journée.»

«J’en ai marre»

La star italienne ne voulait à aucun prix manquer les Jeux chez elle et s’est battue pour revenir à temps. Un pari récompensé par deux médailles, mais qui a un prix. «J’espérais me sentir mieux. Abandonner n’est pas dans ma nature, mais j’en ai marre de me sentir mal et de ne pas réussir à gérer ça.»

Federica Brignone lâche ensuite des mots qui alimentent les spéculations sur une possible fin de carrière. «Les douleurs m'enlèvent toute motivation», explique-t-elle. «Si cela devient une torture parce que je me sens trop mal, vous ne me verrez probablement pas l’an prochain.»

Pour le week-end de course à Soldeu, l’Italienne s’est rendue en Andorre et a pris part à un entraînement. Elle n’a toutefois pas pris le départ de la descente vendredi.



