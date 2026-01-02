Combien de globes pour Marco Odermatt en 2026?

Le meilleur skieur du monde peut-il à nouveau tout rafler, comme en 2024 et en 2025? Marco Odermatt a à chaque fois remporté quatre globes, ce qui est un exploit colossal. Est-il capable de le faire trois fois de suite? Notre rédaction débat.

Blick Sport

Voilà deux saisons que Marco Odermatt remporte quatre globes! Celui du général, bien sûr, mais aussi ceux de la descente, du super-G et du géant. En gros, tout, sauf le slalom. Le meilleur skieur du monde c'est lui, et il le restera en 2026. Mais combien de globes gagnera-t-il cette fois, lui qui est actuellement en tête du général, de la descente et du super-G, mais pas du géant? Peut-il refaire le quadruplé? Notre rédaction en débat.

Thomas Freiburghaus: «Oui, Marco Odermatt fera le 3x4 globes»

Déjà, la pluridisciplinarité du Nidwaldien fait que le gros Globe est déjà quasiment dans la poche droite de sa combinaison de ski. Pour les petits globes, il est vrai que la concurrence est plus dense cette saison. Les Autrichiens se font pressants, tant Marco Schwarz et Stefan Brennsteiner en géant que Vincent Kriechmayr en super-G. En descente, Franjo von Allmen pourrait aussi titiller «Odi». La fraîcheur, dans une année olympique, devrait aussi entrer en ligne de compte.

Mais au bout du compte, Marco Odermatt reste le plus fort, et ce depuis plusieurs saisons déjà. Non, il ne sera pas plus frais qu’un autre. Mais il ne sortira pas plus et ne commettra pas plus d’erreurs qu’un autre non plus. Surtout, son expérience et sa capacité à être le plus rapide, partout, fera la différence.

Et lui offrira, pour la troisième fois de suite, les quatre globes.

En partant du principe qu’il évite les blessures (pitié), évidemment.

Tim Guillemin: «Non, il y a plus de concurrence»

Marco Odermatt est toujours aussi fort, c'est une certitude, et je ne le vois pas reculer d'un centimètre durant cet hiver. Il est toujours le meilleur skieur du monde et il le restera, mais je ne crois pas à un nouveau quadruplé. Et ce pour deux raisons.

La première, c'est que la concurrence est beaucoup plus forte qu'il y a une année. Les Autrichiens notamment ont élevé le niveau ou sont revenus de blessure, que ce soit Marco Schwarz, Stefan Brennsteiner ou Vincent Kriechmayr. Ils vont harceler le boss et lui voler un globe, soit en super-G, soit en géant. Même si lui, je le redis, sera au rendez-vous et à la lutte. Il gagnera le gros Globe, c'est une certitude, ainsi que celui de descente. Ça, je le signe à 100%. Mais un seul de plus, pas deux.

La deuxième raison, ce sont les JO. Comme tout le monde, il va y consacrer de l'énergie et du temps. Et forcément, même s'il est sur-humain, il va devoir décompresser à un moment ou l'autre et sacrifier une, deux ou trois courses avant ou après.

Bref: Marco Odermatt va rester le patron du ski. Mais un troisième quadruplé d'affilée, je n'y crois pas.