Le deuxième entraînement annulé à Zauchensee

Pas de deuxième entraînement à Zauchensee en raison de la météo très compliquée en Autriche actuellement.

Blick Sport

Le deuxième entraînement de descente prévu vendredi à Zauchensee (Autriche) n’aura pas lieu. Les importantes chutes de neige ainsi que les prévisions météorologiques ont poussé le jury et le comité d’organisation à annuler la séance.

Jeudi, lors du premier entraînement, la plus rapide a été l’Allemande Kira Weidle-Winkelmann. Corinne Suter a, elle, effectué son retour sur les pistes après sa chute à l’entraînement à Saint-Moritz en décembre.

Les spécialistes de vitesse disputeront une descente samedi (11h30), avant un super-G programmé dimanche (12h).